Belinda Bencic schlägt die Weltnummer 3 Coco Gauff in drei Sätzen und zieht in Indian Wells in den Viertelfinal ein.

Legende: Ballt die Faust Belinda Bencic. Keystone / EPA / JOHN G. MABANGLO

Belinda Bencic (WTA 58) hat an Coco Gauff erfolgreich Revanche für die Niederlage an den Australian Open genommen. Zwei Monate nach der Pleite im Melbourne-Achtelfinal hatte die Ostschweizerin gegen die Weltnummer 3 in Indian Wells die Nase vorn. In einem äusserst engen Achtelfinal – beide Spielerinnen hatten am Ende exakt gleich viele Punkte (88:88) auf dem Konto – setzte sich Bencic mit 3:6, 6:3, 6:4 durch.

Nachdem die Schweizerin den Startsatz verloren hatte, drehte Bencic auf. Den zweiten Durchgang gewann sie dank einem frühen Break zum 2:0, im dritten schaffte Bencic den entscheidenden Service-Durchbruch zum 5:4. Sie selbst gab nach dem ersten Durchgang ihren Aufschlag nicht mehr ab und musste gar keinen einzigen Breakball mehr abwehren. Nach 2:21 Stunden sicherte sich Bencic den Sieg mit einem Service-Winner.

Damit glich Bencic die Bilanz gegen Gauff aus, es steht nun 2:2. Im Viertelfinal des WTA-1000-Turniers in Kalifornien trifft Bencic entweder auf Madison Keys (WTA 5), die nach Amanda Anisimova und Gauff bereits die dritte US-amerikanische Gegnerin wäre, oder auf die Kroatin Donna Vekic (WTA 22).

