Erfolgreicher Einsatz in Miami

Belinda Bencics Höhenflug in Nordamerika geht nahtlos weiter: Nach ihrem Viertelfinal-Einzug in Indian Wells gestaltete sie auch ihr Startspiel beim WTA-1000-Turnier in Miami siegreich. Gegen Dajana Jastremska (WTA 42) setzte sich die Ostschweizerin, ihrerseits nach dem Comeback bereits wieder auf WTA-Position 47 vorgerückt, mit 6:4, 1:6, 7:5 durch.