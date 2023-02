WTA-500-Turnier in Abu Dhabi

Belinda Bencic (WTA 9) ist nach einem Freilos in der 1. Runde erfolgreich in das WTA-500-Turnier in Abu Dhabi gestartet. Marta Kostyuk (WTA 57) verlangte der favorisierten Schweizerin im Achtelfinal zwar einiges ab, Bencic fand aber zumeist die richtigen Antworten.

Hin und Her im 2. Satz

Besonders der 2. Umgang gestaltete sich eng. Zwar glückte Bencic gleich im 1. Anlauf das Break, Kostyuk aber blieb hartnäckig und riss das Ruder herum. Beim Stand von 5:3 konnte die Ukrainerin zum Satzausgleich aufschlagen, leistete sich jedoch zu viele Fehler, die Bencic sofort ausnutzen konnte. Die Olympiasiegerin sicherte sich die nächsten 4 Games und beendete die Partie nach 1:35 Stunden zum 6:4, 7:5-Sieg.

Im 1. Durchgang hatte Bencic, die vor allem die längeren Ballwechsel mit ihrem präzisen Grundlinien-Spiel mehrheitlich dominierte, ein Servicedurchbruch zum 4:3 zur Satzführung gereicht.

Im Viertelfinal bekommt es Bencic am Freitag entweder mit der Estin Anett Kontaveit (WTA 18) oder Shelby Rogers (WTA 46) aus den USA zu tun.