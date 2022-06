Belinda Bencic (WTA 17) steht nach einem Dreisatzsieg über Maria Sakkari (WTA 6) beim Rasenturnier von Berlin im Final.

Nach knapp verlorenem Startsatz dreht Bencic auf und bezwingt die Griechin 6:7, 6:4, 6:4.

Im Kampf um den Titel beim WTA-500-Turnier trifft die Ostschweizerin auf die Tunesierin Ons Jabeur (WTA 4). Den Final sehen Sie am Sonntag ab 15:30 Uhr live bei SRF.

Ihren 2. Finaleinzug de suite beim hochkarätig besetzten WTA-500-Rasenturnier von Berlin musste sich Belinda Bencic hart erkämpfen. Ausgerechnet beim Stand von 5:4 im 3. Satz zeigte ihre griechische Gegnerin erstmals im entscheidenden Umgang Nerven, was Bencic zu nutzen wusste und den 3. Matchball souverän verwandelte – nach über 3 Stunden bei mehr als 30 Grad Celsius.

Bencics «Zauberschläge» auf dem Rasen von Berlin

Bencic verwertet den 3. Matchball und zeigt sich emotional

Parforce-Leistung mit Psyche und Physis

Hervorzuheben ist Bencics starke mentale Leistung, welche sie beispielsweise beim Stand von 3:3 im dritten Satz eindrücklich demonstrierte: Mit grossem Einsatz machte sie die 4. Breakchance ihrer Kontrahentin zunichte und legte entscheidend vor.

Teichmann mit Cornet im Doppel-Final Box aufklappen Box zuklappen Jil Teichmann und Alizé Cornet stehen ohne Satzverlust im Doppel-Final von Berlin (Sonntag, 10:00 Uhr). Gegen das Duo Olmos/Dabrowski gewannen die Schweizerin und die Französin im Halbfinal mit 6:3, 7:5.

Ähnlich wie im Entscheidungssatz hatte es bereits im 2. Umgang ausgesehen, in welchem Bencic unter Zugzwang gestanden hatte: Nachdem beide Spielerinnen ihren Aufschlag gehalten hatten, zeigte sich Bencic beim Stand von 5:4 von ihrer besten Seite und begeisterte das Publikum im Steffi-Graf-Stadion mit sensationellen Schlägen – der Satzausgleich war perfekt.

Bencic: «2 Mal in Folge im Berlin-Final – ich muss es hier mögen»

Bencic sorgt mehrfach für den «Wow-Effekt»

Insbesondere mit der Rückhand und Vorstössen ans Netz wusste die 25-jährige Ostschweizerin zu überzeugen, insgesamt gelangen ihr 19 Backhand-Winners, während ihre Gegnerin nur deren 4 schlug. Bencics starke Spielweise hatte sich im Startsatz allerdings noch nicht ausbezahlt; bei Satzball Sakkari musste sie zusehen, wie der Ball via Netzkante ins Feld sprang. Mit 6:8-Punkten verlor Bencic das Tiebreak mit dem knappstmöglichen Spielstand.

Der Netzkante sei dank: Sakkari gewinnt Startsatz im Tiebreak

Im Final von Berlin trifft Bencic auf Ons Jabeur (WTA 4), die Coco Gauff (WTA 13) in ihrem Halbfinal 7:6 (7:4), 6:2 schlug. Ob Bencic bei ihrer 2. Teilnahme im Berlin-Final in Folge erstmals die Trophäe in die Höhe stemmen kann, sehen Sie am Sonntag ab 15:30 Uhr live in der SRF Sport App.