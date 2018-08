WTA Cincinnati

Belinda Bencic muss sich in Cincinnati schon in der Quali geschlagen geben.

Stefanie Vögele (WTA 76) steht beim WTA-Turnier in Cincinnati kurz vor dem Einzug ins Haupttableau. Die Aargauerin liess in ihrer 1. Qualifikationspartie Monica Puig (WTA 70) keine Chance. Nach rund einer Stunde stand der 6:2, 6:0-Sieg Vögeles fest.

Mit einer Quote von 95% gewonnener Punkte beim ersten Aufschlag liess Vögele die Olympiasiegerin von Rio verzweifeln. In der zweiten und letzten Quali-Runde wartet Jamie Loeb. Die Amerikanerin profitierte von Alison van Uytvancks (Be) Aufgabe.

Bencic bleibt an McHale hängen

Belinda Bencic (WTA 44) hingegen verpasste die Teilnahme am Turnier in Ohio. Die 21-jährige Ostschweizerin, zuletzt Viertelfinalistin in Washington und Achtelfinalistin in Wimbledon, war am Vorabend in der 1. Runde der Qualifikation der Amerikanerin Christina McHale (WTA 98) nach vergebenem Matchball 6:3, 6:7 (3:7), 3:6 unterlegen.

Punkte verliert Bencic dadurch keine. Vor einem Jahr pausierte sie wegen einer Operation am Handgelenk zwischen April und September.