Aryna Sabalenka schlägt Coco Gauff in 2 Sätzen und gewinnt das WTA-1000-Turnier in der spanischen Hauptstadt.

Legende: Nicht zu schlagen Aryna Sabalenka. Getty Images/Clive Brunskill

Aryna Sabalenka hat erneut bei ihrem Lieblings-Sandplatzturnier zugeschlagen. Die Weltranglisten-Erste aus Belarus besiegte im Final von Madrid die frühere US-Open-Siegerin Coco Gauff aus den USA mit 6:3, 7:6 (7:3) und feierte ihren dritten Titel in der spanischen Hauptstadt – und den 20. auf der WTA-Tour.

Mit 4 Gamegewinnen in Folge zum 4:1 führte Sabalenka die Vorentscheidung im 1. Satz herbei. Beeindruckend: Sabalenka gewann alle 4 Games zu null. Im 2. Umgang lag Gauff mit Break 5:3 vorne und konnte zum Satzgewinn aufschlagen. Doch Sabalenka kämpfte sich zum 5:5 zurück – auch dank eines Doppelfehlers von Gauff. In der Kurzentscheidung zog Sabalenka vom 3:3 auf 6:3 davon und nutzte danach den 1. Matchball zum Sieg – Gauff beendete die Partie mit einem Doppelfehler.

(Bislang) nur in Madrid auf Sand erfolgreich

Im gesamten Turnier gab Sabalenka nur einen Satz ab. Allerdings: Madrid liegt mehr als 600 Meter über dem Meer, die Bälle sind schneller und springen weniger hoch als bei den meisten Turnieren, das kommt dem druckvollen Spiel der aufschlagstarken Sabalenka entgegen. Bei allen anderen Sandplatz-Turnieren der WTA-Tour ist die 26-Jährige noch ohne Erfolg.

Die French Open können kommen

Dennoch stehen ihre Chancen für die diesjährigen French Open (ab 25. Mai) wohl so gut wie noch nie: Die eigene Form stimmt, dazu steckt die vierfache Roland-Garros-Siegerin Iga Swiatek derzeit in einer tiefen Krise: In Madrid hatte sich die Polin im Halbfinale 1:6, 1:6 gegen Gauff geschlagen geben müssen.

