Die Griechin Maria Sakkari steht an den WTA Finals in Fort Worth, Texas als erste Halbfinalistin fest. Die Weltranglisten-Fünfte stand schon vor einem Jahr an den Frauen-Masters in den Halbfinals.

Um sich das Weiterkommen schon nach dem 2. Gruppenspiel (von 3) zu sichern, benötigte Sakkari gegen die Weissrussin Aryna Sabalenka einen Sieg in 2 Sätzen. Genau das schaffte sie mit einem 6:2, 6:4 in 97 Minuten auf souveräne Art und Weise.

Legende: Jubelt über ihren Erfolg Maria Sakkari. imago images/Icon Sportswire

Jabeur mit 1. Sieg

Sakkari hatte sich letzte Woche als letzte Spielerin für das Finalturnier der besten Acht qualifiziert. Während der gesamten Saison besiegte sie zuvor bloss eine Top-10-Spielerin. In Fort Worth gewann sie nun gegen Jessica Pegula (7:6, 7:6) und Sabalenka gleich gegen zwei Top-10-Spielerinnen hintereinander.

Im Kampf um den 2. Platz in dieser Gruppe ist noch alles möglich. Ons Jabeur, die am Montag von Sabalenka geschlagen wurde, konnte ihre Chancen wahren, indem sie Pegula mit 1:6, 6:3, 6:3 besiegte. Pegula ist trotz ihrer beiden Auftaktniederlagen noch nicht ausgeschieden.