Iga Swiatek ist bei den WTA Finals in Fort Worth (USA) ihrer Favoritenrolle gerecht geworden. Die polnische Weltnummer 1 setzte sich in der Gruppe Tracy Austin gegen die Russin Daria Kasatkina (WTA 8) mit 6:2, 6:3 durch.

Die 21-jährige Saisondominatorin, die in diesem Jahr sowohl an den French Open als auch in New York einen Grand-Slam-Titel gewonnen hatte, benötigte für ihren Startsieg 1:23 Stunden. Swiatek legte in beiden Sätzen mit 3:0 vor und sorgte früh für klare Verhältnisse. Alle drei Breakbälle ihrer Gegnerin konnte sie abwehren.

Erfolgreiche Rückkehr für Garcia

Fünf Jahre nach ihrer letzten Teilnahme hat Caroline Garcia (WTA 6) ein erfolgreiches Comeback abgeliefert. Im zweiten Auftaktspiel der Gruppe Tracy Austin besiegte die Französin die Einheimische Coco Gauff (WTA 4) mit 6:4, 6:3.

Garcia, die seit dem Halbfinal-Out an den US Open auf der Tour nur einen Sieg hatte feiern können, musste sich zwar zweimal breaken lassen, hatte in den entscheidenden Momenten aber die Nase vorn.