Die Weltnummern 2 und 3 müssen sich in Texas überraschend Aryna Sabalenka resp. Maria Sakkari geschlagen geben.

WTA Finals in Fort Worth

Die WTA Finals in Fort Worth, Texas haben mit zwei Überraschungen begonnen. Die Tunesierin Ons Jabeur (WTA 2) und die Amerikanerin Jessica Pegula (WTA 3) verloren in der Gruppe Nancy Richey zum Auftakt.

Jabeur fehlen nur 2 Punkte

Eine beeindruckende Aufholjagd gelang dabei der Weissrussin Aryna Sabalenka (WTA 7) beim 3:6, 7:6 (7:5), 7:5 gegen Ons Jabeur. Die Tunesierin, diese Saison Finalistin in Wimbledon und an den US Open, war bei ihrem Masters-Debüt im zweiten Satz bei 5:3 im Tiebreak bloss noch zwei Punkte vom Sieg getrennt. Im dritten Satz führte sie 4:2 und erspielte sich weitere Breakbälle zum 5:2. Nach zweieinhalb Stunden jubelte indes Sabalenka über den Sieg.

Schon vor einem Jahr startete Sabalenka mit einem Sieg (damals über Iga Swiatek) ins Masters, verlor danach aber die nächsten zwei Gruppenspiele und schied aus. In der zweiten Partie trifft Sabalenka auf Maria Sakkari (WTA 5). Die Griechin entschied ein packendes Duell mit Pegula zweimal im Tiebreak mit 7:6 (8:6), 7:6 (7:4) für sich.