Coco Gauff besiegt an den WTA Finals in Riad im Halbfinal Aryna Sabalenka in zwei Sätzen. Im Final wartet Qinwen Zheng.

Legende: Steht im Final Coco Gauff. imago images/NurPhoto

Im Final der WTA Finals in Riad stehen sich am Samstag die Amerikanerin Coco Gauff (WTA 3) und die Chinesin Qinwen Zheng (WTA 7) gegenüber. Beide Spielerinnen setzten sich in ihren Halbfinals in zwei Sätzen durch. Gauff, die im Vorjahr im Halbfinal an ihrer Landsfrau Jessica Pegula gescheitert war, zeigte gegen die Weltranglisten-Erste Aryna Sabalenka eine starke Leistung und gewann die Partie mit 7:6 (7:4), 6:3.

Nach einem spannenden ersten Satz, den Gauff im Tiebreak für sich entschieden hatte, machte die favorisierte Belarussin in Durchgang 2 mehr Fehler. Mit vier Breaks in Folge sorgte Gauff gegen die eigentlich aufschlagstarke Sabalenka für die Vorentscheidung. Nach 1:51 Stunden verwertete sie ihren ersten Matchball zum Sieg.

Zheng besiegt Krejcikova

Olympiasiegerin Zheng schaffte bei ihrer ersten Teilnahme an den WTA Finals sogleich den Einzug ins Endspiel. Sie gewann den Halbfinal gegen die tschechische Wimbledonsiegerin Barbora Krejcikova (WTA 13) 6:3, 7:5. Zheng hatte in Riad die Gruppe A mit zwei Siegen und einer Niederlage auf dem 2. Rang abgeschlossen. Nun will sie ihr starkes Jahr 2024 mit dem Titel an den WTA Finals abschliessen.

Neben dem Olympiasieg in Paris und der Finalteilnahme an den Australian Open gewann sie zwei WTA-Einzeltitel, zuletzt Ende Oktober beim 500er-Turnier in Tokio. Zheng ist erst die zweite Chinesin, die den Final der WTA Finals erreicht hat. Vor ihr war dies nur Na Li gelungen. Sie verlor 2013 gegen Serena Williams.