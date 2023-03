Gegen Jekaterina Alexandrowa setzt es für Belinda Bencic in der 3. Runde des WTA-1000-Turniers in Miami eine 6:7, 3:6-Niederlage ab.

Bencic auch in Miami früh ausgeschieden

WTA Miami: Aus vs. Alexandrowa

Nach der Startniederlage gegen Jil Teichmann in Indian Wells endete auch das WTA-1000-Turnier von Miami für Belinda Bencic enttäuschend. Sie unterlag der Russin Jekaterina Alexandrowa 6:7, 3:6.

Bencic nutzt Chancen nicht

Gegen Alexandrowa durfte von Bencic durchaus ein Sieg erwartet werden. Alexandrowa ist zwar die Weltnummer 18, kam in den ersten drei Monaten der neuen Saison aber bloss zu 4 Siegen (gegenüber 16 von Bencic).

Ihrer Favoritenrolle konnte Bencic indes nicht lange gerecht werden. Sie geriet früh mit einem Break in Rückstand und verlor schliesslich in 116 Minuten 6:7 (8:10), 3:6. Chancen boten sich der Schweizerin in der Schlussphase des ersten Satzes. Beim Stand von 5:4 und im Tiebreak bei 6:5 und 7:6 besass sie insgesamt 4 Satzbälle.

Der Aufstieg von Bencic, 2-fache Turniersiegerin in diesem Jahr (Adelaide und Abu Dhabi), ist ins Stocken geraten. Gegen Leylah Fernandez hatte es am Freitag mit 6:1, 6:1 zwar den 16. Saisonsieg abgesetzt. Dieser Einzelsieg bleibt aber vorerst der einzige Erfolg im letzten Monat.