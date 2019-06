Bencic im Eilzugtempo in den Halbfinal

In beiden Sätzen konnte Belinda Bencic (WTA 13) ihrem 17 Jahre jungen Gegenüber den Aufschlag zum 3:2 abnehmen und anschliessend mit einem weiteren Break den Durchgang problemlos nach Hause spielen.

Beim 6:2, 6:2-Sieg dominierte die Flawilerin vor allem mit dem Aufschlag und gestand Anisimova (WTA 27) nur gerade drei Breakchancen zu – davon konnte die US-Amerikanerin allerdings zwei nutzen. Für den Youngster war Mallorca das erste Rasen-Turnier bei den Grossen.

Nun gegen Turnier-Nr. 1

Bencic ihrerseits nutzte 6 ihrer 11 Chancen zum Servicedurchbruch. Jeweils mit der Führung im Rücken zeigte die 22-Jährige teils starkes Tennis. Nach rund einer Stunde verwertete Bencic ihren 2. Matchball. «Ich habe mich vor allem beim Service sehr gut gefühlt, das hat mir sicher geholfen», analysierte sie im Anschluss.

Im Halbfinal wartet die topgesetzte Angelique Kerber (De/WTA 6). Die Deutsche schlug Caroline Garcia (WTA 23) aus Frankreich mit 6:3, 7:6. Zudem gab Bencic via Twitter ihre Teilnahme am WTA-Turnier in Washington bekannt. Dieses findet vom 27. Juli bis 4. August statt.