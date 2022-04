Belinda Bencic bezwingt Jekaterina Alexandrowa 6:4, 6:3 und kämpft in Charleston um den Titel.

Olympiasiegerin Belinda Bencic (WTA 21) zeigt sich weiter in beneidenswerter Form: Beim WTA-500-Turnier von Charleston (USA) bezwang sie im Halbfinal die Russin Jekaterina Alexandrowa (WTA 54) in 2 Sätzen mit 6:4, 6:3.

Insbesondere im 2. Satz zeigte Bencic auf dem Sandbelag in South Carolina eine überzeugende Leistung. Den Unterschied machte sie beim Stand von 3:2. Nachdem die Russin 2 Breakbälle Bencics abgewehrt hatte, packte die Ostschweizerin ihr ganzes Können aus: Mit einem Passierball und einem Vorstoss ans Netz führte sie mit dem Break zum 4:2 die Vorentscheidung herbei.

00:41 Video Bencic punktet zweimal mit der Rückhand Aus Sport-Clip vom 09.04.2022. abspielen. Laufzeit 41 Sekunden.

Kurze Schwächephase im 1. Satz

Im 1. Umgang hatte Bencic zwar furios mit Break losgelegt, musste ihre Kontrahentin in der Folge aber zum 4:4 ausgleichen lassen, ehe sie der Russin den Aufschlag erneut abnahm und sich den Startsatz nach gut 40 Minuten sicherte.

Nicht nur das Schlussresultat, sondern auch die weiteren Statistiken sprechen für die Schweizerin: Sie schlug mehr Asse (4), beging nur einen Doppelfehler und erarbeitete sich doppelt so viele Breakbälle (6) wie ihre Gegnerin.

Legende: Freut sich völlig zu Recht Belinda Bencic steht im Final von Charleston. Keystone/AP Photo/Mic Smith

Bencics Finalgegnerin heisst Ons Jabeur (TUN). Die Weltnummer 10 im Frauentennis bezwang die US-Amerikanerin Amanda Anisimova (WTA 47) im Halbfinal in 3 Sätzen mit 2:6, 6:1, 6:4. Das gute Omen für Bencic: Das bisher einzige Duell auf WTA-Stufe gewann sie vor Jahresfrist in Madrid. Ob sich die Ostschweizerin ihren 5. Titel auf WTA-Stufe sichern kann, sehen Sie am Sonntag ab 19:30 live bei SRF.