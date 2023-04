Die Schweizer Titelverteidigerin zwingt Shelby Rogers/USA beim WTA-Turnier in Charleston in drei Sätzen in die Knie.

Belinda Bencic (WTA 11) hat beim WTA-Turnier in Charleston den Einzug in den Viertelfinal geschafft. Der Vorstoss unter die letzten Acht war für die Schweizerin, die beim Sandplatz-Turnier im US-Bundesstaat South Carolina als Titelverteidigerin antritt, mit einem harten Stück Arbeit verbunden. Für den 4:6, 7:5, 6:2-Sieg gegen die US-Amerikanerin Shelby Rogers (WTA 44) benötigte die 26-Jährige 2:43 Stunden.

Bencic konnte in allen drei Durchgängen mit Break auf 2:0 vorlegen. Weil sie im Startsatz aber einen 4:1-Vorsprung verspielte und kein Game mehr gewann, musste sie überhaupt über die volle Distanz.

Den Satzausgleich bewerkstelligte die Ostschweizerin bei letzter Gelegenheit. Beim Stand von 6:5 kam Bencic zu zwei Breakchancen, von denen sie gleich die erste nutzte. Die 30-jährige Rogers setzte eine Rückhand deutlich ins Seitenaus.

00:26 Video Bencic schafft bei letzter Gelegenheit den Satzausgleich Aus Sport-Clip vom 07.04.2023. abspielen. Laufzeit 26 Sekunden.

Wiedersehen mit Alexandrowa

Im Entscheidungssatz geriet Bencic nach dem Servicedurchbruch zum 2:0 bei eigenem Aufschlag nur noch einmal unter Druck. Beim Stand von 4:4 wehrte sie zwei Breakchancen ab, ehe ihr in der Folger selbst ein weiteres Break zum Matchgewinn gelang.

Gegnerin im Viertelfinal ist Jekaterina Alexandrowa (WTA 17). Gegen die Russin hat Bencic erst vor knapp zwei Wochen in Miami gespielt – und in der 3. Runde in zwei Sätzen verloren. Will die Schweizerin ihre Mission Titelverteidigung in Charleston fortsetzen, ist gegen Alexandrowa eine erfolgreiche Revanche fällig.