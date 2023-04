Belinda Bencic schlägt Jekaterina Alexandrowa in Charleston 6:3, 6:3 und zieht in den Halbfinal ein, wo sie auf Jessica Pegula trifft.

Bencics Management bestätigt die Trennung von Coach Dimitri Tursunow.

Belinda Bencic (WTA 11) hat weiter Chancen, in Charleston ihren Titel vom letzten Jahr zu verteidigen. Im Viertelfinal des WTA-500-Sandturniers im US-Bundesstaat South Carolina bekundete sie mit Jekaterina Alexandrowa (WTA 17) keine Mühe und gewann 6:3, 6:3. Gegen die gleiche Gegnerin war sie vor zwei Wochen in Miami noch sang- und klanglos ausgeschieden.

«Ich habe aus der Niederlage in Miami gelernt und ihr nicht erlaubt, ihr Spiel aufzuziehen. Es war ein solider Match von mir», freute sich Bencic.

Wie bereits im Achtelfinal gegen Shelby Rogers gelang der St. Gallerin jeweils gleich zu Satzbeginn das erste Break. Insgesamt nahm sie ihrer Widersacherin den Aufschlag 5 Mal ab. Nach 1:19 Stunden verwertete sie ihren ersten Matchball zum deutlichen Erfolg.

00:49 Video Charleston mit dem grünen Sand ist eine Art Wohlfühloase für Bencic Aus Sport-Clip vom 08.04.2023. abspielen. Laufzeit 49 Sekunden.

Nun gegen die Weltnummer 3

Im Halbfinal bekommt es Bencic am Samstagabend Schweizer Zeit mit der US-Amerikanerin Jessica Pegula zu tun, die sich gegen Paula Badosa in zwei Sätzen durchsetzte. Bencics Bilanz gegen die Weltnummer 3 ist mit 3:0 Siegen positiv. Sie bezwang Pegula 2021 bei zwei grossen Turnieren: auf ihrem Weg zum Olympiasieg in Tokio sowie an den US Open.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Den Halbfinal zwischen Belinda Bencic und Jessica Pegula sehen Sie ab ca. 20:30 Uhr im kommentierten Livestream auf srf.ch/sport und in der Sport App.

Tursunow nicht mehr an Bord

Am Rande des Turniers wurde bekannt, dass Bencic nicht mehr mit Coach Dimitri Tursunow zusammenarbeitet. Dies bestätigt ihr Manager Marijn Bal gegenüber CH Media.

«Nach Miami hatten Belinda und Dimitri unterschiedliche Vorstellungen davon, wie es weitergehen soll. Deshalb kamen sie gemeinsam zum Schluss, ihre Partnerschaft zu beenden», so Bal. Bencic hatte den Russen Tursunow erst vor 5 Monaten engagiert.