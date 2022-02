Jil Teichmann (WTA 41) hat beim WTA-1000-Turnier in Doha den Einzug in die Runde der besten 8 klar verpasst. Die Schweizerin verlor ihre Achtelfinal-Partie gegen Aryna Sabalenka (WTA 2) in etwas mehr als einer Stunde mit 2:6, 1:6.

20 Minuten lang konnte Teichmann das 1. Duell mit der topgesetzten Belarussin ausgeglichen gestalten. Nachdem die 24-Jährige schon den ersten Aufschlag der Partie hatte abgeben müssen, schaffte sie wenig später mit einem Service-Durchbruch den Ausgleich zum 2:2. In der Folge drehte Sabalenka aber auf und entschied den 1. Satz letztlich deutlich für sich.

Auch im 2. Durchgang musste Teichmann bei erster Gelegenheit den Aufschlag abgeben. Gegen das kraftvolle Spiel ihrer Gegnerin fand die Schweizerin auch in der Endphase der Partie kein Rezept. Gleichwohl darf Teichmann das Turnier in Doha als Erfolg verbuchen. Die Seeländerin wird am Montag wieder in die Top 40 der Weltrangliste vorstossen.