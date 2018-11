Die 29-Jährige verliert gegen Vera Swonarewa in 2 Sätzen. Trotzdem wird Bacsinszky am Montag in die Top 200 zurückkehren.

Timea Bacsinszky (WTA 241) musste sich am Turnier der 125K-Serie im Achtelfinal der Russin Vera Swonarewa diskussionslos geschlagen geben. Nach anfänglichem Breakvorsprung verlor die Lausannerin gegen die Weltnummer 123 3:6, 2:6.

Nach dem Halbfinal-Vorstoss in Tianjin und dem Sieg am ITF-Turnier in Nantes konnte sie den Schwung der letzten Erfolge nicht gänzlich mitnehmen. Dank den 65 WTA-Punkten wird Bacsinszky am kommenden Montag dennoch in die Top 200 zurückkehren.