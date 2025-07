WTA-Turnier in Iasi

Legende: Musste hart kämpfen Jil Teichmann (hier auf einer Aufnahme von den French Open 2025). key/EPA/Yoan Valat/Archiv

Geschlagene 2:49 Stunden standen Jil Teichmann und Simona Waltert beim WTA-250-Turnier in Iasi (ROU) auf dem Platz, ehe die eben 28 Jahre alt gewordene Teichmann ihren 3. Matchball nutzte und den 5:7, 6:1, 7:5-Sieg perfekt machte.

Das Spiel wogte hin und her. Nach verlorenem Startsatz drehte Teichmann (WTA 102) auf, gewann Durchgang 2 in nur 35 Minuten und schien nach einem frühen Break im Entscheidungssatz auf dem Weg zum Sieg. Doch die vier Jahre jüngere Waltert (WTA 127) kam zurück und ging ihrerseits mit Break 4:3 in Front.

Viele Breaks

Als entscheidend in diesem von insgesamt 12 Breaks geprägten Spiel sollten sich Teichmanns zwei gehaltene Servicegames in Folge erweisen.

Für die in Rumänien an Nr. 6 gesetzte Teichmann war es im 4. Direktduell (alle Stufen) der 3. Sieg. Sie strebt nun die erste Finalqualifikation auf WTA-Ebene seit Cincinnati 2021 an. Dies scheint nicht ausgeschlossen. Gegnerin ist entweder die bereits 35-jährige Einheimische Sorana Cirstea (WTA 53) oder die Argentinierin Maria Lourdes Carlé (WTA 124).

