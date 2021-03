Jil Teichmann muss in Miami in ihrem Startspiel im 1. Satz aufgeben. Belinda Bencics Gegnerin in der 2. Runde ist bekannt.

Legende: Das Turnier ist früh vorbei Jil Teichmann gibt in ihrem Startspiel auf. Freshfocus/Archiv

Jil Teichmann (WTA 41) musste ihre Erstrunden-Partie in Florida aufgeben. Die 23-jährige Schweizerin lag gegen die in der Weltrangliste 30 Plätze schlechter klassierte Paula Badosa im ersten Satz mit 6:5, 0:40 in Führung, als sie sich zurückzog.

Die Schweizerin, die es in der vorletzten Woche in Dubai bis in den Halbfinal geschafft hatte, musste sich vom Turnier-Physiotherapeuten offenbar am Oberschenkel behandeln lassen. Kurz darauf entschied sich die 23-Jährige, die Partie aufzugeben.

Bencic gegen Weltnummer 89

Belinda Bencic trifft nach ihrem Freilos beim WTA-1000-Turnier von Miami auf die Kasachin Sarina Dijas (WTA 89). Diese setzte sich in der 1. Runde gegen Venus Williams (WTA 79) mit 6:2, 7:6 (12:10) durch.

Die letzte Begegnung zwischen der in Miami als Nummer 11 gesetzten Bencic und Dijas liegt über sieben Jahre zurück. Damals siegte die Ostschweizerin als 16-Jährige in der Qualifikation von Pattaya in zwei Sätzen.