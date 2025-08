Belinda Bencic unterliegt der Tschechin Karolina Muchova beim WTA-1000-Turnier in Montreal in drei Sätzen.

Legende: Es haperte an der Effizienz bei Belinda Bencic. Imago/ZUMA Press

Belinda Bencic (WTA 20) ist beim WTA-1000-Turnier in Montreal im Sechzehntelfinal hängen geblieben. Die Ostschweizerin unterlag Karolina Muchova (WTA 14) in einem spannenden Duell 7:6 (7:5), 2:6, 3:6. Damit muss Bencic vorerst auf ihren zweiten Titel in Kanada nach jenem in Toronto 2015 warten.

Den umkämpften Startsatz holte sich die Olympiasiegerin nach 79 Minuten. Anschliessend gewann Muchova die Oberhand. Die French-Open-Finalistin von 2023 hatte nach den Frühlingsturnieren in den USA zwei Monate lang pausieren müssen und gewann im letzten halben Jahr bloss ein Einzel. Während die Tschechin Bencic insgesamt bei fünf von 15 Gelegenheiten den Service abnahm, konnte die Schweizerin nur eine von elf Breakchancen nutzen.

Noch nie scheiterte Belinda Bencic an den Canadian Open derart früh. Bei den vorangegangenen vier Teilnahmen hatte sie stets mindestens zwei Partien gewonnen.

WTA Montreal