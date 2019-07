Legende: Steht im Viertelfinal Jil Teichmann ist in Palermo eine Runde weiter. Freshfocus

Jil Teichmann (WTA 82) hat am Turnier in Palermo die Viertelfinals erreicht. Die 22-jährige Schweizerin wurde in der 2. Runde ihrer Favoritenrolle gerecht und setzte sich gegen die Brasilianerin Gabriela Ce, die Nummer 292 der Welt, 6:1, 7:6 (7:4) durch.

Nachdem Teichmann einen Blitzstart hingelegt hatte und 20 der ersten 26 Ballwechsel zu ihren Gunsten entschied, wurde die Aufgabe im zweiten Satz etwas komplizierter. Ce schlug nach einem Break zum 5:3 zum Satzausgleich auf, ehe Teichmann umgehend das Rebreak gelang.

Jetzt gegen Friedsam

In den Viertelfinals trifft Teichmann auf die Deutsche Anna-Lena Friedsam (WTA 280). Wie gegen Ce ist auch das Duell gegen Friedsam eine Premiere für Teichmann. Für die Schweizerin ist es der zweite Viertelfinal-Einzug in Folge. Vergangene Woche hatte sie bereits am Heimturnier in Lausanne die Runde der letzten acht erreicht, in der sie aber scheiterte.