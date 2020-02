Belinda Bencic steht in St. Petersburg im Viertelfinal. Die topgesetzte Schweizerin schlug Swetlana Kusnezowa 7:6 (7:4), 6:4.

WTA-Turnier in St. Petersburg

Swetlana Kusnezowa ist aktuell die Nummer 49 der Welt und damit 44 Positionen schlechter klassiert als Belinda Bencic. Die inzwischen 34-jährige Russin war aber einmal die Nummer 2 und hat in ihrer Karriere 2 Grand-Slam-Turniere gewonnen (US Open 2004, French Open 2009).

Es hätte in St. Petersburg also einfachere Startgegnerinnen für Bencic, die in der 1. Runde von einem Freilos profitiert hatte, gegeben.

Im Tiebreak davongezogen

Bencic hatte denn auch ihre liebe Mühe gegen die zähe und nach wie vor laufstarke Kusnezowa. Sie musste sich gleich im 1. Aufschlagspiel breaken lassen.

Später lag sie 5:6 in Rücklage, doch Kusnezowa konnte bei eigenem Service den Satz nicht ins Trockene bringen. Im Tiebreak behielt Bencic mit 7:4 die Oberhand, nachdem sie die ersten 5 Punkte gewonnen hatte.

Entscheidendes Break zum 4:3

Auch der 2. Satz war umkämpft. Im 7. Game gelang Bencic dann das 1. Break. Diesen Vorsprung brachte die 22-Jährige ins Ziel – musste aber noch 2 Breakbälle abwehren, als sie zum Sieg aufschlug.

Bencics Viertelfinalgegnerin wird entweder die Französin Alizé Cornet (WTA 61) oder die Griechin Maria Sakkari (WTA 21) sein.

Sendebezug: Radio SRF 1, Abendbulletin, 12.2.20, 18:45 Uhr