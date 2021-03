Während Stefanie Vögele ihre Starthürde in Frankreich meistert, verliert Belinda Bencic ihr Auftaktspiel in Katar klar.

Vögele siegt in Lyon – Bencic in Doha chancenlos

Legende: Konnte im 3. Satz noch einmal zulegen Stefanie Vögele. imago images

Stefanie Vögele (WTA 122) hat beim WTA-Turnier in Lyon die Achtelfinals erreicht. Die 30-Jährige benötigte für ihren Auftaktsieg gegen die Rumänin Irina Bara (WTA 116) 2:53 Stunden. Dank einer kämpferischen Leistung setzte sich Vögele schliesslich mit 7:6 (7:3), 6:7 (5:7), 6:3 durch.

Erster Saisonsieg auf WTA-Tour

Den 1. Satz gewann Vögele, obwohl sie vor dem Tiebreak dreimal mit Break in Rückstand gelegen hatte. Und auch im Entscheidungsdurchgang gelang der Aargauerin nach Breakrückstand noch die Wende (vom 1:2 zum 5:2). Für die Schweizerin war es der erste Sieg auf WTA-Stufe in diesem Jahr.

Mit Viktorija Golubic (WTA 129) ist beim Turnier in Frankreich eine zweite Schweizerin vertreten. Die Zürcherin spielte sich erfolgreich durch die Qualifikation und trifft am Mittwoch auf die Belarussin Vera Lapko (WTA 199).

Bencic mit leeren Batterien

Für Belinda Bencic (WTA 12) hingegen ist das WTA-Turnier in Doha bereits zu Ende. Zwei Tage nach dem verlorenen Final in Adelaide blieb die 23-Jährige gegen Madison Keys (WTA 19) chancenlos und unterlag der Amerikanerin in 68 Minuten 4:6, 1:6.

Während Bencics Tank nach der Reise über acht Zeitzonen von Adelaide nach Doha leer schien, bestritt Keys gegen die Schweizerin ihr erstes Einzel in dieser Saison. Die Amerikanerin war im Januar positiv auf das Coronavirus getestet worden und musste auf alle Turniere in Australien verzichten.