Legende: Zieht einen Schlussstrich Simona Halep. Imago Images/Alex Nicodim

Gleich mit 1:6, 1:6 ging Simona Halep (WTA 870) bei ihrem Saison-Debüt in Cluj-Napoca gegen die Italienerin Lucia Bronzetti (WTA 72) unter. Womit in der Halle aber kaum jemand gerechnet hatte: Im On-Court-Interview nach dem Spiel verkündete die 33-Jährige in ihrer Muttersprache überraschend ihren sofortigen Rücktritt vom Spitzensport.

Zwei goldene Jahre & Dopingsperre

Mit Halep verabschiedet sich eine zweifache Grand-Slam-Championne. Die Rumänin triumphierte 2018 an den French Open und gewann 2019 den Titel in Wimbledon. In diesem Zeitraum belegte Halep ganze 67 Wochen den Spitzenplatz in der Weltrangliste.

Halep schrieb aber nicht nur positive Schlagzeilen. Im Oktober 2022 wurde sie aufgrund eines Dopingvergehens vorläufig gesperrt. Im Mai 2023 kamen aufgrund von Unregelmässigkeiten in ihrem Biologischen Athletenpass weitere Vorwürfe dazu. Die usprünglich bis im Oktober 2026 andauernde Suspendierung wurde vom Internationalen Sportgerichtshof reduziert, sodass Halep seit März 2024 wieder spielberechtigt war.