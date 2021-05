Für Belinda Bencic ist das WTA-Turnier in Rom nach der 1. Runde zu Ende. Sie scheitert in 2 Sätzen an Kristina Mladenovic.

Bencic scheitert in Rom an Auftakthürde Mladenovic

Legende: Frühes Out Belinda Bencic muss in Rom schon nach der 1. Runde die Segel streichen. imago images

In Madrid hatte sich Belinda Bencic (WTA 11) in der Startrunde noch klar gegen Kristina Mladenovic (WTA 53) durchgesetzt, wenige Tag später bedeutete die Französin Endstation in der 1. Runde des WTA-1000-Turniers von Rom. Bencic kassierte insgesamt 4 Breaks und musste sich in 1:48 Stunden mit 3:6 und 4:6 geschlagen geben.

Bencic rennt frühen Breaks hinterher

Die 24-jährige Ostschweizerin geriet im 1. Durchgang schnell mit 1:5 ins Hintertreffen. Doch Bencic gab nicht auf und hatte sogar die Chance auf den Ausgleich – doch der 2. Servicedurchbruch in Folge blieb ihr verwehrt.

Der verwertete Matchball von Mladenovic , Link öffnet in einem neuen Fenster

Auch im 2. Umgang musste Bencic sogleich einem Breakrückstand hinterherrennen. Nach dem Ausgleich zum 4:4 gab sie ihren Aufschlag sogleich wieder ab. Diese Chance liess sich Mladenovic nicht mehr nehmen und feierte ihren 4. Sieg über die Schweizerin im 7. Direktduell.