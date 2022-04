Belinda Bencic schlägt die erst 16-jährige Linda Fruhvirtova in 2 Sätzen und steht in Charleston (USA) im Achtelfinal.

Legende: Eine Runde weiter Belinda Bencic. imago images/Leslie Billman

Belinda Bencic (WTA 21) hat das erste Duell mit der tschechischen Tennis-Hoffnung Linda Fruhvirtova (WTA 188) für sich entschieden. Die Olympiasiegerin setzte sich mit 6:1, 7:6 (8:6) durch und steht beim WTA-500-Turnier von Charleston im Achtelfinal.

Doppelbreak wettgemacht

Nach dem überragenden 1. Durchgang (Bencic überliess ihrer Gegnerin nur 11 Punkte) erwischte die Schweizerin einen Kaltstart in den 2. Umgang und geriet schnell mit Doppelbreak 0:3 in Rückstand. Doch die 25-Jährige kämpfte sich in den Satz zurück und liess sich auch in der Kurzentscheidung durch ein Minibreak nicht aus dem Konzept bringen.

Nun gegen Madison Keys

Nach 99 Minuten verwertete sie gegen die 16-jährige Fruhvirtova, die als eines der grössten Tennistalente gehandelt wird und in Miami erst im Achtelfinal gescheitert war, den 2. Matchball zum Sieg.

Im Achtelfinal des Sandturniers in South Carolina trifft Bencic auf die Amerikanerin Madison Keys (WTA 24). Gegen die US-Open-Finalistin von 2017 verlor die Ostschweizerin zwei der drei Duelle, darunter das einzige auf Sand 2015 an den French Open.

