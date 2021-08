Mujinga Kambundji überzeugt in Tokio bei ihrer 3. Olympia-Teilnahme weiter.

Mit dem gleichen Szenario wie vor 3 Tagen über 100 m meistert die Berner Sprinterin auch über die halbe Bahnrunde die Vorlauf-Hürde.

In 22,26 Sekunden egalisiert sie nämlich ihren eigenen Landesrekord – und tritt am Montag um 12:39 Uhr (Schweizer Zeit) wieder an.

Mujinga Kambundji findet auch über 200 m sogleich den Tritt an diesen Sommerspielen. Die 29-Jährige distanzierte in der 3. Vorlauf-Serie sämtliche Konkurrentinnen. Bis ins Ziel holte sie fast 3 Zehntel Vorsprung heraus und egalisierte bei einem Gegenwind von 0,2 m/s in 22,26 Sekunden ihren persönlichen Schweizer Rekord. Die Marke hat seit knapp 2 Jahren Bestand (24. August 2019 in Basel).

Gleich explosiv war Kambundji in Tokio schon über die Hälfte der Distanz aus den Startlöchern gekommen. In 10,95 Sekunden hatte sie ebenfalls ihre Top-Leistung eingestellt.

Im Gegensatz zu vor 3 Tagen drohte der Bernerin am frühen Montagmorgen keine Gefahr mehr aus den eigenen Reihen. Denn am Freitag war Teamkollegin Ajla Del Ponte kurz darauf in 10,91 Sekunden noch einen Tick schneller gewesen und hatte ihrerseits den Schweizer Rekord an sich gerissen.

Mit guten Final-Aussichten

Kambundji zeigte sich nach ihrer Leistung hoch erfreut und schwärmte von der schnellen Bahn in Tokio. Dennoch habe sie noch immer Luft nach oben, sei ihr das perfekte Rennen nach wie vor nicht gelungen. «Hinter mir liegen anstrengende Tage, deshalb versuchte ich, so wenig Energie wie möglich liegen zu lassen», sagte sie. Beim Start machte sie Steigerungspotenzial aus, «danach kam ich locker rein und konnte am Schluss sogar noch abbremsen».

Insgesamt preschte die Schweizer WM-Dritte von 2019 über 200 m mit dem viertbesten Wert aller Starterinnen in den Halbfinal vor. Ein Versprechen für den weiteren Wettkampf-Verlauf könnte auch sein, dass mit Shericka Jackson (JAM) die frisch gebackene Olympia-Bronzegewinnerin über 100 m auf der Strecke geblieben ist.

Nach einer kurzen Erholungsphase geht es für Kambundji am Montag bereits um 12:39 Uhr Schweizer Zeit weiter (live bei SRF zu sehen). Dabei will sie sich erneut für eine Teilnahme am Final, der dann am Dienstag stattfindet, empfehlen.