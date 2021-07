Die Königsdisziplin in der Leichtathletik, die 100 Meter, gehörte lange nicht zu den stärksten Schweizer Sparten. Vor den letzten Spielen in Rio erreichte einzig Paul Hänni 1936 in Berlin einmal einen Olympia-Halbfinal auf der kürzesten Sprint-Strecke.

2016 machte es ihm Mujinga Kambundji am Zuckerhut nach und qualifizierte sich ebenfalls für die Halbfinals. Dort verpasste sie den Endlauf der besten Acht mit der 16.-besten Zeit jedoch klar.

Weltklasse-Zeiten, die träumen lassen

In Tokio ist nun alles anders. Dank Top-Zeiten in den Vorläufen stehen mit Kambundji (10,95) und Ajla Del Ponte (10,91) gleich zwei Schweizerinnen in den Halbfinals. Ein Novum für die Schweiz. Und die Zeiten der beiden Weltklasse-Sprinterinnen waren am Freitag gar so gut, dass am Samstag die erste Final-Quali über 100 m bei Olympia realistisch ist. Vielleicht werden es sogar deren zwei.

Nur 3 Athletinnen schneller als Del Ponte

Die Tessinerin Del Ponte und die Bernerin Kambundji liefen in den Vorläufen die viert- respektive fünftbeste Zeit aller Athletinnen. Und betrachtet man die Jahresbestleistungen sämtlicher Halbfinalistinnen, sieht man, dass nur 5 Gegnerinnen 2021 schneller gelaufen sind als Del Ponte, bzw. deren 7 (inkl. Del Ponte) als Kambundji.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Die 100-m-Halbfinals der Frauen überträgt SRF am Samstag ab 12:15 Uhr live. Del Ponte rennt im 1. Heat, Mujinga Kambundji folgt im 3. Heat (ab 12:31 Uhr). Der Final geht als letzter Wettkampf des Tages um 14:50 Uhr Schweizer Zeit über die Bühne.

Will heissen: Beide Schweizerinnen haben bei einem optimalen Halbfinal das Potenzial, um in den Olympia-Endlauf einzuziehen. In den drei Halbfinals qualifizieren sich jeweils die besten Zwei direkt für den Final. Zudem kommen zwei Athletinnen über die Zeit weiter.

Kambundji: «Es geht noch schneller»

Auch die beiden Schweizer Protagonistinnen sehen sich trotz jeweils persönlicher Bestzeit noch nicht am Ende ihres Leistungsvermögens. Kambundji sagte nach ihrem Vorlauf: «Ich bin parat und ich denke, dass es im Halbfinal noch schneller geht.»

Del Ponte, die Kambundji den Schweizer Rekord im Vorlauf abluchste, liebäugelt gar mit einer doppelten Final-Qualifikation: «Ich hoffe, wir laufen im Halbfinal beide persönliche Bestzeit und kommen gemeinsam in den Final.»

Würde dies eintreffen, es wäre das nächste Stück Schweizer Sportgeschichte über 100 m.