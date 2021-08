Der Amerikaner ist der 6. Athlet, der sowohl an Sommer- als auch an Winterspielen eine Medaille gewonnen hat.

Legende: Tokio 2021: Auf dem Weg zu Silber Baseballer Eddy Alvarez Reuters

Angefangen hat es in Miami, auf Roller Skates aus Plastik. Eduardo Cortes Alvarez, genannt Eddy, kurvt damit in South Beach herum, da ist er fünf Jahre alt. Zwei Jahre später steht er, eher unüblich für Florida, erstmals auf dem Eis – und startet durch: mit Inlinern, als Eisschnellläufer, als Shortracker. Er gewinnt alles. Sie nennen ihn «Eddy the Jet». Da ist er elf.

Qual der Wahl

Dann setzt sich erst mal Eddys zweite Liebe durch. Baseball. Was für einen Sohn kubanischer Einwanderer nicht unüblich ist in Florida. Auf der High School ist Eddy Shortstop, er spielt also die vielleicht wichtigste Feldposition, und er ist gut, so gut, dass er mit einem Baseball-Stipendium auf ein College kommen kann.

Was macht Eddy? Verzichtet auf Baseball, will lieber zu Olympia, schafft es aber nicht ins Olympiateam 2010, spielt wieder Baseball, hat Knieprobleme, wird operiert, kämpft sich danach zurück in die Weltcup-Mannschaft der US-Shorttracker – und qualifiziert sich für Olympia in Sotschi 2014. In den drei Einzelrennen verpasst er eine Medaille, mit der Staffel aber gewinnt er Silber.

01:38 Video Shorttracker Alvarez erhält in Sotschi seine Silbermedaille Aus Tokyo 2020 Clips vom 07.08.2021. abspielen

Steiniger Weg in die MLB

Traum erfüllt. Kurz nach Sotschi unterschreibt Eddy einen Vertrag beim Baseball-Klub Chicago White Sox. Er quält sich durch die Minor Leagues, das ganz harte Brot. Im März wird er zu den Miami Marlins geschickt, auch die lassen ihn nicht in der Major League Baseball (MLB) ran. Er spielt für Miamis Farmteams: New Orleans Baby Cakes, Jacksonville Jumbo Shrimp, Jupiter Hammerheads.

Am 5. August 2020 darf Eddy dann erstmals in der MLB ran – aber nur kurz: Die Marlins schicken ihn nach zwölf Spielen zurück ins Farmteam. Dafür geht sein Traum von Olympia noch mal in Erfüllung: Berufung ins Kader der US-Baseball-Mannschaft. Und dann darf er bei der Eröffnung auch noch die Fahne tragen.

08:03 Video Baseballer Alvarez erhält in Tokio seine Silbermedaille Aus Tokyo 2020 Clips vom 07.08.2021. abspielen

Exklusiver Klub mit 6 Mitgliedern

Die US-Baseballer schaffen es bis in den Final. Gegen Gastgeber Japan ziehen sie aber mit 0:2 den Kürzeren. Wieder Olympia-Silber für den mittlerweile 31-jährigen Alvarez. Er steigt damit in einen erlauchten Klub auf: Medaillen bei Winter- und Sommer-Olympia haben ausser ihm nur fünf Sportlerinnen und Sportler gewonnen.