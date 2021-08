Nina Christen krönt sich im Dreistellungsmatch mit dem Kleinkalibergewehr zur Olympiasiegerin!

Die Nidwaldnerin liegt vor dem abschliessenden Stehend-Schiessen noch auf Rang 5 und dreht dann auf.

Nach Bronze im Luftgewehr-Wettkampf über 10 m ist es bereits die 2. persönliche Olympia-Medaille für die 27-Jährige.

Was für eine Woche für Nina Christen: Die Nidwaldnerin, die mit dem Luftgewehr über 10 m mit Bronze schon die 1. Schweizer Medaille gewonnen hatte, doppelte in ihrer Paradedisziplin nach. Im Dreistellungsmatch mit dem Kleinkalibergewehr über 50 m gewinnt die Nidwaldnerin Olympia-Gold. «Das ist überwältigend, ich finde kaum die richtigen Worte», zeigte sich Christen nach dem Wettbewerb überglücklich.

Ich wusste, dass ich das stehend noch aufholen kann.

Vor dem entscheidenden Stehend-Schiessen hatte die 27-Jährige noch auf Zwischenrang 5 gelegen. In den abschliessenden Serien zeigte Christen dann ihre grosse Klasse, überholte Konkurrentin um Konkurrentin und zeigte auch in der letzten Serie keine Nerven.

Dank 5 Treffern über 10,0 distanzierte sie die zweitplatzierte Julia Zykowa (ROC) um satte 2 Punkte. Das Podest komplettierte die ebenfalls unter neutraler Flagge startende Russin Julia Karimowa. «Ich wusste, dass ich das stehend noch aufholen kann und bin bis am Schluss drangeblieben», erklärte die Schweizerin ihr Erfolgsrezept.

Player schliessen 00:45 Video Christen: «Ich wusste, dass ich es stehend noch aufholen kann» Aus Tokyo 2020 Clips vom 31.07.2021. abspielen 03:14 Video Nina Christen behält die Nerven und holt Gold Aus Tokyo 2020 Clips vom 31.07.2021. abspielen

Der Olympiasieg hat in zweierlei Hinsicht historische Dimensionen:

Nina Christen ist die erste Schweizer Schützin, die an Olympischen Spielen die Goldmedaille gewinnt. Letztmals hatte 1948 in London mit dem Berner Emil Grünig ein Schweizer Schütze Olympia-Gold gewonnen – ebenfalls im Dreistellungsmatch, aber damals über 300 m.

Die 463,9 erzielten Punkte im Final sind zudem neuer olympischer Rekord. Vor 5 Jahren in Rio war Christen in der selben Disziplin noch Sechste geworden.

Als 6. in den Final

Schon in der Qualifikation hatte Christen im Stehend-Schiessen geliefert. Nachdem ihr der Auftakt in den Wettkampf kniend misslungen war, steigerte sich die Bronze-Gewinnerin im Luftgewehr merklich. Zum Stehend-Abschluss zeigte sie wahre Nervenstärke und erzielte in der 4. und letzten Serie nach einer Neun vorzügliche 9 Zehner in Serie. An 6. Stelle liegend schaffte sie den Sprung in den Final der besten 8.