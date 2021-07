Kanu: Funk bricht Bann für Deutschland

Slalom-Kanutin Ricarda Funk hat die erste deutsche Goldmedaille bei den Olympischen Spielen in Tokio gewonnen. Im Kajak-Einer setzte sich die 29-Jährige bei ihrer Olympia-Premiere im Final vor Rio-Siegerin Maialen Chourraut (ESP) und Jessica Fox (AUS) durch. Wenig später doppelte das deutsche Dressur-Team nach und holte innert weniger Stunden das 2. Gold für Deutschland an diesen Spielen.

Softball: Titel an Japanerinnen

Japans Softball-Team hat dem Olympia-Gastgeber bereits die zehnte Goldmedaille bei den Sommerspielen in Tokio beschert. Die Japanerinnen setzten sich im Final gegen die USA mit 2:0 durch und feierten den zweiten Triumph nach 2008 in Peking. Zuvor hatten die Amerikanerinnen seit der Premiere 1996 in Atlanta dreimal nacheinander Gold gewonnen. 2012 in London und 2016 in Rio stand die Sportart nicht im olympischen Programm, so wie auch 2024 in Paris nicht mehr.

Wasserspringen: China holt überlegen Gold

Mit über 50 Punkten Vorsprung hat sich das chinesische Duo Chen Yuxi und Zhang Jiaqi im Synchron-Wasserspringen vom 10-Meter-Brett überlegen Gold gesichert. Silber ging an die USA, Mexiko holte Bronze.

Surfen: Premieren-Titel vergeben

Der Brasilianer Italo Ferreira hat die Olympia-Premiere im Surfen für sich entschieden. Der 27-Jährige setzte sich im Final am Tsurigasaki Beach klar gegen den Japaner Kanoa Igarashi durch. Dritter wurde der Australier Owen Wright. Bei den Frauen ging Gold an die Amerikanerin Carissa Moore, die den Final gegen Bianca Buitendag aus Südafrika für sich entschied. Bronze sicherte sich Amuro Tsuzuki aus Japan.

Triathlon: Gold für Bermuda

Etwas über 60'000 Einwohner zählt Bermuda, der Inselstaat im Nordatlantik. Zu ihnen zählt auch die seit Dienstag offiziell beste Triathletin der Welt über die olympische Distanz, Flora Duffy. Die 33-Jährige besorgte Bermuda den ersten Olympiasieg in der Geschichte des Landes und machte es damit zum bevölkerungsärmsten Land, das Gold an Sommerspielen für sich reklamieren darf.