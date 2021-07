Legende: Auf direktem Weg von der Meisterfeier an die Spiele Basketball-Profi Khris Middleton (29) von den Milwaukee Bucks. Keystone

Basketball: Drei hochdekorierte Nachzügler für die US-Auswahl

Nach dem NBA-Meistertitel mit den Milwaukee Bucks reisen die Profis Khris Middleton und Jrue Holiday zu den Olympischen Spielen in Tokio. Auch Devin Booker vom unterlegenen Finalisten Phoenix Suns soll zum Team der US-Basketballer stossen. «Wir werden nicht zu besten Freunden in der Mannschaft USA, aber wir werden Teamkollegen sein», sagte Middleton auf die spezielle Konstellation angesprochen. Der Gold-Favorit trifft beim Olympia-Turnier in der japanischen Hauptstadt in der Gruppe A auf Frankreich, Iran und Tschechien. Die erste Partie bestreiten die USA am Sonntag um 14:00 Uhr.

Triathlon: Medaillenkandidat Geens positiv auf Corona getestet

Der belgische Triathlet Jelle Geens ist positiv auf das Coronavirus getestet worden und muss auf ein Antreten im Männer-Einzel am Montag verzichten. Der 28-Jährige galt als Medaillenanwärter. Er sei mit Corona infiziert worden, während er sich auf die Olympischen Spiele in Europa vorbereitete, teilte das nationale olympische Komitee mit. Nach den Regeln sei eine Abreise nach Tokio nur möglich, wenn der Reisende 14 Tage vor der Abfahrt symptomfrei sei und zweimal negative Tests in den letzten 96 Stunden vor der Abreise bei einem von Japan anerkannten Labor absolviert habe. «Wenn möglich, wird er in den kommenden Tagen nach Tokio fliegen, sobald dies in Übereinstimmung mit den Regeln ist, um an der Mixed-Staffel am Samstag (31. Juli) teilzunehmen», erläuterte das Komitee. Geens sei symptomfrei.

Guinea: Kehrtwende bei den Westafrikanern

Guinea wird nun doch an den Olympischen Spielen teilnehmen. Am Freitagmorgen werde sich eine 20-köpfige Delegation mit 5 Athleten auf den Weg in die japanische Hauptstadt machen, teilte das nationale olympische Komitee des westafrikanischen Landes mit. Zuvor hatte Guinea die Teilnahme an den Spielen noch unter Verweis auf die steigende Zahl der Corona-Infektionen und die Sorge um die Gesundheit seiner Sportler abgesagt. Damit ist Nordkorea nach aktuellem Stand das einzige Land, das gar keine Sportler nach Japan entsenden wird.