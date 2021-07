Roger Federer wird nicht bei den Olympischen Sommerspielen in Tokio antreten.

Das entschied der Baselbieter nach seinem klaren Viertelfinal-Out in Wimbledon.

Als Grund nennt er Probleme mit seinem Knie.

Roger Federer gibt Forfait für die Olympischen Spiele in Tokio. Dies gab der Basler per Twitter bekannt. Als Grund nannte er Probleme mit dem Knie, die sich während des Turniers in Wimbledon verschärft hätten. Er habe bereits mit der Rehabilitation begonnen und hoffe, noch in diesem Sommer auf den Platz zurückkehren zu können.

In der vergangenen Woche war der 20-fache Grand-Slam-Sieger bei seinem Lieblingsturnier in London bis in den Viertelfinal vorgestossen, musste sich dort aber dem Polen Hubert Hurkacz deutlich in drei Sätzen geschlagen geben.

Federer verpasst fünfte Olympia-Teilnahme

Swiss Olympic bedauert, dass einer der grössten Schweizer Sportler aller Zeiten nicht Teil des Schweizer Teams sein kann. «Wir haben uns sehr auf seinen Auftritt gefreut, und seine Präsenz hätte dem ganzen Schweizer Team viel Freude und Ehre bereitet», sagte Ralph Stöckli, der Chef de Mission von Swiss Olympic. «Bei allem Bedauern haben wir natürlich grösstes Verständnis für den Entscheid von Roger. Die Gesundheit geht immer vor, auch bei einem so wichtigen Anlass wie den Olympischen Spielen.»

Federer verpasst somit einen fünften Auftritt im Zeichen der fünf Ringe. Bereits in Rio 2016 hatte der Basler passen müssen. Er brach damals die Saison wegen Kniebeschwerden frühzeitig ab. 2000 in Sydney verpasste er eine Medaille bei seiner Premiere hauchdünn (Niederlage im Spiel um Platz 3). In Peking gewann er Gold im Doppel mit Stan Wawrinka, in London Silber im Einzel, zweimal war er Fahnenträger.

Vor Federer hatte unter anderen bereits Rafael Nadal für das Olympia-Turnier Forfait erklärt. Auch Novak Djokovic hat nach seinem Wimbledon-Triumph eine Teilnahme in Tokio noch offengelassen.