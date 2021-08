Reiten: Johner und Vogg in den Top 20

Mit Mélody Johner auf «Toubleu de Rueire» und Felix Vogg auf «Colero» qualifizierten sich zwei Schweizer für den Einzelfinal im Eventing. Eine Top-10-Rangierung gelang aber nicht. Am Ende beendeten die Beiden den Concours Complet auf dem 17. respektive 19. Rang. In der Teamwertung schloss die Schweiz dank Nullfehler-Ritten von Evelyne Bodenmüller auf «Violine de la Brasserie» und Johner die Spiele auf dem 10. Rang ab. Mit dem Team war im Springen vom Montag gar nicht mehr möglich. Nach dem Unfall von «Jet Set» und der anschliessenden Auswechslungen kassierte die Schweiz 220 Strafpunkte. Ohne diese Strafzähler hätten die Schweizer das olympische Diplom geholt.

Beachvolleyball: Am frühen Dienstag winkt die Chance auf den Halbfinal

Anouk Vergé-Dépré/Joana Heidrich müssen mit Blick auf die Viertelfinals gleich in doppelter Hinsicht umstellen. Einerseits wartet nach dem epischen Schweizer Duell im Achtelfinal gegen Tanja Hüberli/Nina Betschart (21:12, 19:21, 23:21) mit der brasilianischen Paarung Ana Patricia/Rebecca eine möglicherweise etwas weniger emotionale, dafür umso hartnäckigere Aufgabe. Andererseits sind die beiden nicht mehr Ortszeit am Vorabend, sondern bereits am Vormittag gefordert. Die Viertelfinal-Partie wurde auf Dienstag, 03:00 Uhr Schweizer Zeit (live bei SRF zu sehen) angesetzt.

Segeln: Zu wenig Wind – keine Rennen

Die für Montag angesetzten Segel-Wettbewerbe vor Enoshima sind wegen fehlenden Windes abgesagt worden. Davon betroffen sind auch die Rennen der 470er der Frauen, mit dabei dort die beiden Schweizerinnen Linda Fahrni und Maja Siegenthaler. Die Rennen sollen am Dienstag nachgeholt werden.