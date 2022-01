Das IOC hat am Mittwoch gegenüber den Nationalen Olympischen Komitees bekräftigt, am Termin festzuhalten.

Peking und IOC halten an der Olympia-Durchführung fest

Die Olympischen Winterspiele in Peking werden aller Voraussicht nach wie geplant vom 4. bis 20. Februar 2022 über die Bühne gehen. In einer Video-Konferenz mit den Nationalen Olympischen Komitees bekräftigte das IOC, dass am Termin festgehalten wird. Gastgeberland China setzt alles daran, die Spiele planmässig durchzuführen.

Die Frage nach einer Verschiebung ist somit vom Tisch.

Swiss Olympic begrüsst die Gewissheit, die damit für die Nationalen Olympischen Komitees, die Sportverbände und die Athletinnen und Athleten geschaffen wurde. «Die Frage nach einer Verschiebung ist somit vom Tisch. Wir können uns in den vier Wochen bis zur Eröffnungsfeier darauf konzentrieren, die bestmöglichen Voraussetzungen für die Schweizer Delegation zu schaffen», liess sich Ralph Stöckli, der Chef de Mission von Swiss Olympic, zitieren.

Gleichzeitig bleibe die Situation für Swiss Olympic und die anderen Nationalen Olympischen Komitees aufgrund der hohen Corona-Zahlen sehr anspruchsvoll, hiess es in der Mitteilung weiter.