«SRF bi de Lüt – Hüttengeschichten» begleitet jeweils während einer Saison drei verschiedene Hütten in den Bergen. Aktuell läuft die 13. Staffel mit Hütten der Sommersaison 2024.

Hier auf Play SRF streamen.

In der vierten Staffel «Winterhüttengeschichten» waren die Skihütte Obererbs (GL), die Mittlenberghütte (VS) und das Berggasthaus Wasenalp (VS) dabei.

Alle fünf Folgen gibt es hier: