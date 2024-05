Die Geschwister Mia und Olivia finden, es sei Zeit für einen neuen Partner an der Seite ihrer Mutter Sandra. In der SRF-Sendung «Kuppelkids» gehen sie auf die Suche nach dem perfekten Date für ihr Mami.

Sandra aus Interlaken ist seit fünf Jahren alleinerziehende Mutter von vier Kindern. Angefangen hat alles schon viel früher, vor 20 Jahren. Sie wandert nach Patagonien aus, die atemberaubende, rohe Natur Chiles zieht sie in den Bann. Und später auch die Liebe. Sie verliebt sich in einen Chilenen, sie heiraten und haben vier Kinder. Irgendwann lebt sich das Ehepaar aber auseinander und in Sandra entscheidet: Sie will zurück in die Schweiz.

Ehrlichkeit und Verletzlichkeit sind verdammt sexy!

Zurück in der alten Heimat muss sie komplett von vorne beginnen. Sie baut sich ein neues Leben auf, was auch gelingt. Nur etwas fehlt: Ein Partner, mit dem sie eine gemeinsame Zukunft planen und sich geborgen fühlen kann, ohne eingeengt zu werden. Ihr ist es wichtig, dass der neue Mann an ihrer Seite offen ist: «Ehrlichkeit und Verletzlichkeit sind verdammt sexy!»

Bis jetzt hatte sie jedoch zum Daten keine Zeit und eine neue Liebe ist ihr noch nicht über den Weg gelaufen. Darum sollen jetzt zwei ihrer vier Kindern dem Glück nachhelfen und sie verkuppeln. Der älteste Sohn ist auf Reisen und der zweitälteste überlässt das Kuppeln lieber seinen zwei Schwestern.

Kuppelprofis in ihrem Element

Die siebenjährige Olivia und die zwölfjährige Mia geniessen das volle Vertrauen ihrer Mutter und gehen das Projekt Partnersuche selbstbewusst und gewissenhaft an. Sie haben eine genaue Vorstellung, wie der Mann an Mamas Seite sein soll – vor allem darf er «kein Bünzli» sein. Die beiden sind wie gemacht für die Rolle als Amor und bewegen sich so authentisch vor der Kamera, dass sie ganz klar die heimlichen Stars der Sendung sind.

03:13 Video Ein besonderes Highlight der ersten Folge: Mia und Olivia gehen mit kritischem Blick die Dating-Profile durch Aus SRF Kuppelkids vom 10.05.2024. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 13 Sekunden.

Mit Pinselstrichen zum «Perfect Match»

Mia und Olivia haben sichtlich Spass am Kuppeln und sind sich schnell einig, wer die drei Finalisten sind. Eifrig schreiben sie sich Fragen auf, die sie beim ersten Treffen stellen möchten. Das Kennenlernen findet beim gemeinsamen Malen statt. Aufgeregt meistern die beiden die Interviews wie Profis und stellen auch die heiklen Fragen, wie «wieso hat es eigentlich bei der letzten Beziehung nicht funktioniert?».

Danach heisst es entscheiden. Gar nicht mal so einfach, mit allen drei hatten sie eine gute Zeit. Hier eine kurze Zusammenfassung des Auswahlprozesses. Zu Kandidat 1: «Er ist ein bisschen langweilig, aber er meditiert viel», zu Kandidat 2: «Er ist etwas klein, aber sein Bild ist am schönsten», zu Kandidat 3: «Er ist gross – sehr gross und passt gut zum Mami».

01:17 Video Vor dem Date steigt die Nervosität Aus SRF Kuppelkids vom 10.05.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 17 Sekunden.

Einstimmig fällt ihre Wahl auf Kandidat 3 und sie schicken ihre Mutter mit Outdoor-Fan Thomas auf das Blind Date. Zum Auserwählten verraten sie ihr aber kein Wort, sie wollen ja die Überraschung nicht vermiesen. Dafür helfen Mia und Olivia ihr bei der Outfit-Auswahl und verhindern, dass ihr Mami wie «im Pyschi» aus dem Haus geht. Beim Date stimmt die Chemie von Anfang an. Die Töchter haben ein gutes Händchen bewiesen und gezeigt, dass sie ihre Mutter ganz schön gut kennen.

Legende: Ein gelungenes erstes Date SRF