Die Romanverfilmung von Regisseur Franz Schnyder markiert einen Höhepunkt des Schweizer Kinos der 1960er Jahre.

Es ist der zeitlose Widerstreit zwischen Aberglauben und moderner Medizin, der in «Anne Bäbi Jowäger» thematisiert wird. Wie so oft bei Jeremias Gotthelf dient das Emmental des 19. Jahrhunderts als Ort der Handlung.

Klotzen statt kleckern

Um die Atmosphäre dieser Zeit optimal einzufangen, liess der Regisseur Franz Schnyder für die Dreharbeiten ganze Bauernhäuser originalgetreu nachbauen oder umgestalten. Das Budget von «Anne Bäbi Jowäger» war deshalb für Schweizer Verhältnisse exorbitant.

Die Handlung: Als ihr Sohn Jakobli an Pocken erkrankt, vertraut Anne Bäbi den Ratschlägen eines Quacksalbers namens Vehhans. Durch die falsche Behandlung erblindet Jakobli aber auf einem Auge und bleibt entstellt. Der Dorfpfarrer sagt den tragischen Folgen mangelnder Bildung und blinden Vertrauens in Wunderheiler den Kampf an.

Ungeschöntes Sozialdrama

Der legendäre Schweizer Film ist keine rührselige Heimatschnulze, sondern ein messerscharfes Sozialdrama, das die Rückständigkeit und die bickelharten Lebensbedingungen der damaligen Zeit ungeschönt darstellt.

«Anne Bäbi Jowäger» wurde vor einigen Jahren aufwendig digital restauriert. Nun lassen sich Franz Schnyders imposante Schwarz-Weiss-Aufnahmen in höchster Qualität geniessen.

