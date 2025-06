Bruno Stefanini kam 1924 in Winterthur als Sohn eines italienischen Immigranten und einer Schweizerin zur Welt. Mit Immobilien kam Stefanini zu Reichtum. Er sammelte zeitlebens in grosser Zahl Kunstwerke und Kultur-Objekte. Ein Studium der Naturwissenschaften an der ETH brach Stefanini ab, als sein Business mit Immobilien schnell wuchs.

Stefanini träumte von einem eigenen Museum fürs Schweizer Volk, wo er seine Sammlung der Öffentlichkeit zugänglich machen wollte. Aber letztlich war Stefanini in seiner Sammlertätigkeit viel zu chaotisch, um diesen Plan realisieren zu können. 2018 verstarb er. Die letzten Jahre seines Lebens litt er an Demenz. Um seinen gigantischen Nachlass kümmern sich zwei seiner Kinder.