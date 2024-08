Dynamit, Staub, Schweiss – und Liebe: In rund drei Stunden erzählt dieser Schweizer Spielfilm die Geschichte vom Bau des Gotthardtunnels in den 1870er-Jahren. Das Drama kann bis am 27. August auf Play SRF gestreamt werden.

Schon in den ersten Szenen des Films liegt ordentlich Zündstoff in der Luft. Allerdings nicht im Tunnel.

«Ciao, bella ragazza!» – «Du hast mit meiner Schwester nicht zu reden!» – «Lumpenpack! Wir brauchen euch nicht! Verschwindet!»

Wir befinden uns in Göschenen im Jahr 1873. Tausende ausländische Männer strömen in das kleine Dorf, um auf der grössten Baustelle Europas Arbeit zu finden. Hier entsteht der 15 Kilometer lange Gotthardtunnel. Und wenn haufenweise Italiener, eine Handvoll Deutsche, ein paar Österreicher und Franzosen auf die Urner Einheimischen treffen, sind Streitereien wohl vorprogrammiert.

12 Franken für ein Mauseloch?

Hier kommen auch der deutsche Ingenieur Maximilian und der italienische Mineur Tommaso ins Spiel, beide auf der Suche nach einer Unterkunft. Anna Tresch, die Tochter eines Fuhrmanns, vermietet ein Zimmer – zum Wucherpreis von 12 Franken die Woche. Den Männern bleibt nichts anderes übrig, als sich ein Bett zu teilen.

«12 Franken für ein Mauseloch?»

Es sind diese drei Figuren, die im Film im Mittelpunkt stehen. Freundschaft entsteht, Liebesgefühle flammen auf, werden verletzt und neu geordnet. Plötzlich stehen sich die Hauptfiguren als Gegner gegenüber.

«Gotthard» ist ein Spielfilm mit fiktiven Protagonisten, der auf wahren Begebenheiten beruht. Zwei Historikerinnen haben das Drehbuch immer wieder überprüft. «Der Film ist keine grosse Herausforderung für die Zuschauer», schrieb SRF-Filmkritiker Michael Sennhauser nach der Premiere im Jahr 2016, «aber es ist eine unterhaltsame und lehrreiche Geschichtslektion».

Die da oben und die da unten

Zu dieser Geschichtslektion gehören selbstverständlich auch Unternehmer Alfred Escher und der visionäre Tunnelbauer Louis Favre. Mit viel Bart und Schnauz, adrett gekleidet in Hemd und Weste, repräsentieren sie die Männer «von oben», während sich die ausländischen Bauarbeiter im Stollen mit verschwitzten Lumpen und dreckigen Händen den Schweiss von der Stirn wischen.

Der Tunnel bricht ein

Die Arbeitsbedingungen beim Bau des ersten Gotthardtunnels in den 1870er-Jahre waren katastrophal. Die Mineure leisteten Schwerstarbeit, litten unter Erschöpfung und Krankheiten wie dem tödlichen Hakenwurm. Dazu kam die ständige Gefahr vor Tunneleinbrüchen und Explosionen mit dem soeben erfundenen Dynamit.

Offiziell starben beim Bau 199 Menschen, die Dunkelziffer liegt aber weitaus höher. Hunderte Arbeiter erlagen erst später den Folgen ihrer Verletzungen.

Aufwendige Dreharbeiten und beeindruckende Visual Effects

«Gotthard» sei sein aufwendigster Film gewesen, sagte der 2020 verstorbene Regisseur Urs Egger einst in einem SRF-Interview. Für die Dreharbeiten wurde in einem Steinbruch ausserhalb von Prag ein aufwendiges Filmset mit Gebäuden, Strassen und Brücken konstruiert. Die Szenen im Gotthard entstanden in einer Lagerhalle in Köln in einem nachgebauten Tunnel. Als Kulisse für das alte Göschenen diente das Bündner Dorf Valendas. Göschenen selbst kam nicht infrage. Das Dorf ist zu stark verbaut.

«Göschenen?» - «Airolo?»

Das Resultat ist ein dramatischer, unterhaltsamer Film, mitunter mit einigen Klischees, aber durchaus beeindruckend. Man spürt die Hitze im Tunnel, riecht den Gestank der Explosionen, fühlt den Herzschmerz. Und die Freude, als im Februar 1880, nach rund drei Filmstunden, der Durchstich glückt.