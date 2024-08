Wer nicht heterosexuell ist, hat es in der Kirche meist schwer. Doch zunehmend mehr Fälle deuten eine positive Wende an. Die Doku «Queer glauben» auf Play SRF porträtiert Personen, die für den Wandel der Kirche hin zu mehr Offenheit und Toleranz stehen.

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

«Lesben-Segner von Bürglen» nannte ihn der «Blick», als Wendelin Bucheli 2014 zwei Frauen traute. Der römisch-katholische Pfarrer erinnert sich: «Ich war völlig naiv und fand, etwas Sinnvolles getan zu haben, im Einklang mit Gott.»

00:19 Video Queere Trauung macht Schlagzeilen Aus Sternstunde Religion vom 17.08.2024. abspielen. Laufzeit 19 Sekunden.

Stattdessen forderte ihn Vitus Huonder, der damalige Bischof von Chur, zur Demission auf. Nur weil sowohl Kirchen- wie Gemeinderat hinter ihm standen, durfte Bucheli in Bürglen bleiben – aber mit der Auflage, ab sofort keine queeren Paare mehr zu trauen.

0.01 % Homosexualität in der Heiligen Schrift

Was sagt eigentlich die Bibel über Homosexualität? Fast nichts, weiss Priscilla Schwendimann. In einem Clip ihres Social-Kanals «Holy shit» erklärt die reformierte Pfarrerin aus Zürich: «Die Bibel hat über 31'000 Verse. Davon handeln drei kurze Sätze vom Thema Homosexualität. Das ist nur 0.01 %.»

01:11 Video Queer? Die Bibel sagt fast nichts Aus Sternstunde Religion vom 17.08.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 11 Sekunden.

«Viele verstehen unter Religion nur Bevormundung, Unterdrückung und Enge», konstatiert Stefanie Arnold. Sie ist lesbisch und Priesterin der christkatholischen Kirche.

Aus meiner Kindheit kenne ich es so, dass der Altarraum ausschliesslich den Männern gehört.

Ihre Überzeugung: «Viele queere Menschen haben der Kirche viel zu geben, denn oft haben sie gelernt, auf ihre innere Stimme zu hören.»

Fatales Trans*-Outing

Wie schmerzhaft es sein kann, in der Kirche zu seiner Queerness zu stehen, hat Ari Lee erlebt. Als die verheiratete Mutter erkennt, dass sie transmaskulin ist, wird sie bei den Mennoniten rausgeschmissen.

00:48 Video Transformation hinzu sich selbst Aus Sternstunde Religion vom 17.08.2024. abspielen. Laufzeit 48 Sekunden.

Heute studiert Lee Theologie, ist Make-up-Artist – und mit sich im Reinen: «Zum ersten Mal im Leben kann ich in einem christlichen Umfeld so sein, wie ich bin.»

Dem Mob entgegentreten

Ein Weg, queeren Leuten die Kirche zugänglich zu machen, sind Pride-Gottesdienste. Solche organisiert Mentari Baumann, die lesbische Geschäftsführerin der «Allianz Gleichwürdig Katholisch».

01:01 Video Homophober Mob stürmt Kirche Aus Sternstunde Religion vom 17.08.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 1 Sekunde.

Obwohl einer ihrer Events von einem Mob gestürmt wurde, lässt sich Baumann nicht beirren: «Die Kirche sagt, alle Menschen haben die gleiche Würde. Aber es haben noch immer nicht alle die gleichen Rechte.»

«Lesben-Segner» 2.0

Auch Pfarrer Bucheli bleibt weiter kämpferisch: «Es ist höchste Zeit, dass die Kirche Position bezieht. Unser christlicher Auftrag ist ein Auftrag an der Menschheit. Es geht nicht darum, irgendeine Lehre zu verkünden, sondern einzustehen für die Menschen, insbesondere die schwächsten.»

00:41 Video Bucheli: «Es wäre mehr Liebe da!» Aus Sternstunde Religion vom 17.08.2024. abspielen. Laufzeit 41 Sekunden.

Bucheli führt mittlerweile auch wieder Trauungen queerer Paare durch. Erstens hält er es für ein wichtiges Zeichen, dass queere Menschen in der Kirche Schutz erfahren. Zweitens sieht er es vom Evangelium her als Verpflichtung an, für deren Rechte zu kämpfen.

Der ganze Film auf Play SRF verfügbar bis 16.09.2024.