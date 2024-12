Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp



Im grossen Film zur Serie «Shaun das Schaf» ist das berühmte Animations-Schaf schuld daran, dass sein naives Herrchen, der Farmer, mit einer grossen Beule und Gedächtnisverlust im Spital in der nahen Grossstadt landet. Es bricht ein ziemliches Chaos auf dem Bauernhof aus.

Ohne die Fürsorge ihres Herrchens sind die Tiere aufgeschmissen. Also macht sich Shaun auf, den Farmer wieder zurückzuholen. Er springt in den nächsten Bus und fährt in die Grossstadt. Das Abenteuer beginnt.

«Shaun das Schaf – Der Film» ist eine Stop-Motion-Produktion. Das heisst, es wird ein Einzelbild gemacht, die Figur anschliessend ein kleines bisschen bewegt, das nächste Bild gemacht, die Figur wieder bewegt und immer so weiter. Die Bilder werden dann aneinandergereiht und so zu einem Film zusammengesetzt.

Für eine Sekunde Film braucht es 24 Einzelaufnahmen. Es wirkt, als würden sich die tierischen Helden bewegen. Die Animatoren benötigen durchschnittlich einen ganzen Tag für nur zwei Sekunden Film.

Legende: Ein Animator beim Formen der Knetfiguren. IMPULSE PICTURE AG

Bereits im Oscar-prämierten Kurzfilm «Wallace & Gromit – Unter Schafen» (1995) flogen Shaun viele Sympathien zu. Bald schon bekam der wollige Held eine eigene Fernsehserie , die seitdem sechs Staffeln umfasst. Eine Besonderheit sowohl der Serie als auch des Films: Sie kommen komplett ohne Dialoge aus.

Sowohl die Tiere als auch die Menschen geben nur Laute in Fantasiesprache von sich. Aber man versteht immer, was sie sich gerade mitteilen wollen. Dazu kommt bei «Shaun das Schaf» Country- und Popmusik sowie eine famose Gesangseinlage der Schafe.

Als Bonus für erwachsene Zuschauerinnen und Zuschauer stecken im Film allerlei Anspielungen auf zeitgenössische Phänomene. Der Bauer, aus dem Krankenhaus geflüchtet, ruiniert in einem Friseursalon einem Promi die Frisur. Und plötzlich wird diese Frisur zur neuen Mode.



Ein Seitenhieb auf die manchmal unergründlichen Neuerungen der Frisurenmode in der Celebrity-Bubble. Und dann schaffen es die Filmmacher sogar eine Anspielung auf das Cover des Beatles-Albums «Abbey Road» im Film unterzubringen. Ein Film wie der Fünfer und das Weggli: Eine packende Story für die Kinder und zu entdeckende Details für die Erwachsenen.