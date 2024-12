Sport-Asse im Wettstreit – Wer setzt sich durch?

Sieben ehemalige Schweizer Spitzensportler – darunter Daniel Albrecht, Selina Gasparin und Patty Schnyder – treten in einem TV-Wettkampf gegeneinander an. Getestet werden Kraft, Konzentration, Leidensfähigkeit, Teamfähigkeit und Koordination. Während zehn Tagen leben die sieben Sport-Asse in einem Haus in Spanien und lassen gemeinsam ihre jeweiligen Karrieren Revue passieren. Am Ende jeder Folge muss sich nach einem Eliminationsspiel eine Person verabschieden.

42:41 Video Schweizer Sporthelden ziehen in die Villa: Wer teilt sein Zimmer? (Staffel 1, Folge 1) Aus Champion der Champions vom 22.11.2024. Bild: SRF/Valeriano di Domenico abspielen. Laufzeit 42 Minuten 41 Sekunden.

Wellen der Zerstörung – Schweizer Überlebende berichten

Mireille Brefin, gerade von einer Hirntumor-Operation genesen, wollte 2004 nach ihren Ferien am Meer zurück ins Berufsleben. Doch ein gigantischer Tsunami in Südostasien zerstörte ihre Pläne. «Es geschah am ...» erzählt die bewegende Geschichte der damals 35-Jährigen und ihrer Familie. Ausserdem schildern Schweizer Überlebende und Helfende, wie die Flutkatastrophe ihr Leben verändert hat.

01:31:38 Video Der Tsunami von 2004 Aus Es geschah am... vom 05.12.2024. Bild: SRF/ Sava Hlavacek abspielen. Laufzeit 1 Minute 31 Sekunden.

Die Kultcops aus dem Wallis sind zurück

In der neuen und letzten Staffel von «Tschugger» sind Bax und Pirmin zurück im Polizeidienst. Die beiden Walliser Kultcops müssen sich um einen einfachen Sprayer-Fall kümmern, während die restliche Abteilung den Fund einer verkohlten Leiche aufklären darf. Nebenbei ist Bax noch immer Biffigers Geheimnis auf der Spur. Dabei verdächtigt er bald den gesamten Bekanntenkreis, während Pirmin selbst in die Schusslinie seiner Tschugger-Kolleginnen und -Kollegen gerät.

30:30 Video Snäbi (Staffel 4, Folge 1) Aus Tschugger vom 24.11.2024. Bild: SRF abspielen. Laufzeit 30 Minuten 30 Sekunden.

Himmel und Hektik – Der Alltag der Flight Attendant

Mal eben auf die Malediven, nach Island oder in die USA fliegen – das Leben der Flight Attendants klingt nach Abenteuer. Mona Vetsch begleitet die Cabin Crew nach Mexiko. Doch der Beruf ist nicht immer himmelhochjauchzend, sondern fordert auch Kraft und Nerven. «Wir sind keine Saftschubsen – unsere Hauptaufgabe ist die Sicherheit», betont eine Flight Attendant. Bereits beim Boarding scannen sie die Passagiere, um potenzielle Probleme frühzeitig zu erkennen.

Legende: Ob Mona das Lachen noch vergehen wird? SRF

Junge Erwachsene und Krebs

Weltweit erkranken immer mehr junge Menschen an Krebs. Wie bewältigen junge Erwachsene diese lebensverändernde Diagnose? Die 29-jährige Caroline geht zur Chemotherapie und spricht mit währenddessen über ihren Umgang mit der Krankheit. Die Mutter einer dreijährigen Tochter hat Lymphdrüsenkrebs. Trotz der vielen Nebenwirkungen der Behandlung gibt sie jedoch nicht auf und sagt dem Krebs den Kampf an. Moritz, 24, beschreibt seine Krebserkrankung mit den Worten: «Während alle anderen auf der Überholspur fahren, bin ich mit dem Trotti im Gegenverkehr unterwegs.»

Schliessen 24:26 Video Jung und krebskrank – Wie geht es nach der Diagnose weiter? Aus rec. vom 04.11.2024. abspielen. Laufzeit 24 Minuten 26 Sekunden. 08:13 Video Q&A zur Reportage «Jung und krebskrank – Wie geht es nach der Diagnose weiter?» Aus rec. vom 11.11.2024. abspielen. Laufzeit 8 Minuten 13 Sekunden.

«S'Einzig wo fertig isch, isch d Ussicht»

Sagt Hüttenwart Fridli Riegg. Das stimmt, denn die Protagonistinnen und Protagonisten der neuen Staffel «Hüttengeschichten» müssen ziemlich hart arbeiten. Die Sommersaison steht vor der Tür, aber die Bergwelt sieht aus wie im tiefsten Winter. Mit dabei sind ein Hüttenpaar, welches die erste Saison Rugghubelhütte bestreitet, eine erfahrene Hüttenchefin auf der Claridenhütte und der Hüttenwart der Glärnischhütte, der mit dem Schnee stark zu kämpfen hat.

43:47 Video Start der 13. Staffel (Staffel 2024, Folge 1) Aus SRF bi de Lüt – Hüttengeschichten vom 22.11.2024. abspielen. Laufzeit 43 Minuten 47 Sekunden.

Einstein: Römer in der Schweiz

«Einstein»-Moderator Tobias Müller ist ausnahmsweise nicht in Turnschuhen unterwegs, sondern wie die römischen Soldaten vor 2000 Jahren. Mit Sandalen und 37 kg Ausrüstung. Er versucht sich im Schleudern und geht der sagenhaften Waffe mit forensischen Experimenten auf den Grund: War das Schleuderblei tatsächlich tödlich? Und waren die Schleudern die Geheimwaffe, die den Römern beim Alpenfeldzug zum Sieg verhalfen?

Schliessen 36:20 Video Römisches Reich: Mit dieser Waffe eroberten die Römer die Schweizer Alpen / Teil 1 Aus Einstein vom 07.11.2024. Bild: SRF abspielen. Laufzeit 36 Minuten 20 Sekunden. 36:20 Video Römische Geschichte: Neue Erkenntnisse über die Eroberung der Schweizer Alpen / Teil 2 Aus Einstein vom 14.11.2024. Bild: SRF abspielen. Laufzeit 36 Minuten 20 Sekunden.

Tiny Houses – Traum oder Hype?

Wer träumt nicht vom eigenen Haus, idyllisch irgendwo im Grünen, an einem Waldrand oder See gelegen? Tiny Houses sind erschwinglich und schnell gebaut, denken viele, aber der Weg dahin ist steiniger als angenommen. Drei Menschen haben das Experiment gewagt.

Schliessen 42:03 Video Tiny Houses – Traum oder Hype? (Staffel 1, Folge 1) Aus DOK vom 01.11.2024. Bild: SRF abspielen. Laufzeit 42 Minuten 3 Sekunden. 42:17 Video Tiny Houses – Traum oder Hype? (Staffel 1, Folge 2) Aus DOK vom 08.11.2024. Bild: SRF abspielen. Laufzeit 42 Minuten 17 Sekunden. 42:05 Video Tiny Houses – Traum oder Hype? (Staffel 1, Folge 3) Aus DOK vom 15.11.2024. Bild: SRF abspielen. Laufzeit 42 Minuten 5 Sekunden.

