Wenn neben der Ostereiersuche und dem Eiertütschis noch etwas Zeit übrig bleibt: Diese sieben Familienfilme auf Play SRF sorgen für beste Unterhaltung.

1. Geschichten vom Franz

Der kleine blond-gelockte Franz wird öfters für ein Mädchen gehalten. Das nervt. Auf der Suche nach Selbstbewusstsein entdeckt Franz Videos des Influencers Hank Haberer. Dieser gibt dubiose Tipps für richtige Männer.

«Geschichten vom Franz» auf einen Blick Box aufklappen Box zuklappen Dauer: 79 Minuten

Verfügbarkeit: Bis zum 18. Mai.2025 Auf Play SRF ansehen

2. Die Schule der magischen Tiere

Ida muss umziehen. Doch so ein Wechsel ist nicht leicht. Eines Tages verkündet die Lehrerin an der neuen Schule, dass bald jedes Kind in der Klasse ein magisches Tier als Begleiter bekommt. Ida steht ab jetzt der sprechende Fuchs Rabbat zur Seite. In der Schule gibt es aber noch andere Überraschungen: Ständig verschwinden Gegenstände. Wilde Verdächtigungen machen die Runde und die Suche nach dem Täter beginnt.

«Die Schule der magischen Tiere» auf einen Blick Box aufklappen Box zuklappen Dauer: 93 Minuten

Verfügbarkeit: Bis zum 18. Mai 2025 Auf Play SRF ansehen

3. Himbeeren mit Senf

Meeri legt einen Brief in den Sarg eines fremden Mannes: «Das ist ein Expressbrief, bitte nicht trödeln.» Die Adressatin ist ihre verstorbene Mutter. Ihr Vater ist Bestatter, der gerade auf der Suche nach einer neuen Liebe ist. Doch seine Kinder sabotieren seine Dates. Plötzlich entdeckt Meeri, dass sie fliegen kann, wenn sie verliebt ist. Doch Meeri hat sich in den Falschen verliebt.

«Himbeeren mit Senf» auf einen Blick Box aufklappen Box zuklappen Dauer: 88 Minuten

Verfügbarkeit: Bis zum 18. Mai 2025 Auf Play SRF ansehen

4. Der gestiefelte Kater

Er ist ein Herzensbrecher, ein Gesetzloser und eine Legende auf vier Pfoten – der gestiefelte Kater. Als er von magischen Zauberbohnen erfährt, wittert er den grössten Coup seines Lebens. Doch eine gerissene Diebin, Kitty Samtpfote, und sein einstiger Freund Humpty Dumpty durchkreuzen seine Pläne. Kann er ihnen trauen oder wird er erneut verraten? Ein rasantes Abenteuer voller Action, Charme und flauschigem Witz.

«Der gestiefelte Kater» auf einen Blick Box aufklappen Box zuklappen Dauer: 90 Minuten

Verfügbarkeit: Bis zum 26. April 2025

Ansehen auf Play SRF

5. Der Räuber Hotzenplotz

Kasper und Seppel wollten doch nur eine Mondrakete bauen – und plötzlich stecken sie mitten in einem wilden Abenteuer. Der Räuber Hotzenplotz hat Grossmutters Kaffeemühle gestohlen, doch anstatt die Polizei zu rufen, nehmen die beiden das Gesetz selbst in die Hand. Bald landen sie in den Fängen eines Räubers, eines Zauberers und einer verwunschenen Fee. Wird es ihnen gelingen, sich aus dem Schlamassel zu befreien? Eins ist sicher: Es wird turbulent!

«Der Räuber Hotzenplotz» auf einen Blick Box aufklappen Box zuklappen Dauer: 106 Minuten

Verfügbarkeit: Ab dem 19. April bis zum 28. April 2025 Ansehen auf Play SRF

6. Das doppelte Lottchen

Als sich Lotte und Luise in den Ferien treffen, staunen sie nicht schlecht: Sie sehen sich zum Verwechseln ähnlich. Wurden sie vielleicht als Zwillinge bei der Geburt getrennt? Nach anfänglicher Ablehnung werden die beiden Freundinnen. Sie beschliessen, die Rollen zu tauschen, doch jemand kommt ihnen auf die Schliche.

«Das doppelte Lottchen» auf einen Blick Box aufklappen Box zuklappen Dauer: 90 Minuten

Verfügbarkeit: Bis zum 13. Mai 2025 Ansehen auf Play SRF

7. Der Stein im Schuh

In der neuen Schulklasse in einem fremden Land wird ein kleiner Frosch von seinen Hasen-Gspänli zuerst kritisch beäugt. Die Sprache versteht er auch nicht. Feine schweizerisch-französische Kurzanimation über Integration und Freundschaft.