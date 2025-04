Von abenteuerlichen Reisen und Verbrecherjagden: Diese Highlights laufen im April im SRF-Stream.

1. «Zwei Reisen» – die neue SRF-Reisesendung

Zwei Reisen jenseits der Komfortzone: Comedian Jonny Fischer und Moderatorin Mira Weingart packen die Koffer. Er geht nach Lappland und in die Mongolei, sie nach Sambia und Alaska. Mit dabei haben die beiden ihre persönliche Bucket-List. Nordlichter sehen, eine Nomadenfamilie besuchen oder mit dem Kajak zu einem Gletscher paddeln.

Auf einen Blick Box aufklappen Box zuklappen Genre: Reisesendung / Unterhaltung

Folgen: 4

2. Die Schweiz und das Gold

Nirgendwo auf der Welt wird so viel Gold verarbeitet wie in der Schweiz. Vier der sieben grössten Goldraffinerien der Welt befinden sich hier. Doch die gesetzlichen Regulierungen sind schwach. Wie sauber ist das Gold?

Auf einen Blick Box aufklappen Box zuklappen Genre: Dokumentation

3. «SRF bi de Lüt – Fitze übernimmt»

Jan Fitze muss wieder einmal richtig in die Hosen. In der dritten Staffel «SRF bi de Lüt – Fitze übernimmt» versucht er sich als Bauer, geht in den Zirkus, in ein Klassenlager und auf den Wintercampingplatz.

Auf einen Blick Box aufklappen Box zuklappen Genre: Unterhaltung

Folgen: 4

4. «Decisions to Leave» – Südkoreanischer Krimi

Eine meisterhafte Mischung aus Film noir und düsterer Romanze. In den Bergen Südkoreas verunglückt ein passionierter Hobbykletterer tödlich. Kommissar Jang Hae-joon ermittelt. Vieles deutet darauf hin, dass die Witwe des Verstorbenen etwas mit dessen Tod zu tun hat. Als Hae-joon beginnt, die mysteriöse Frau zu observieren, fühlt er sich von ihr immer mehr angezogen.

Auf einen Blick Box aufklappen Box zuklappen Genre: Krimi-Film

Sprache: Auf Deutsch synchronisiert

5. «Happy Day» – Röbi Koller sagt Tschüss

Nach 18 Jahren und 86 Sendungen ist Schluss: Am 5. April moderiert Röbi Koller zum letzten Mal «Happy Day» und beendet damit seine langjährige Karriere als Radio- und Fernsehmoderator bei SRF. In der letzten Sendung werden nochmals Herzenswünsche erfüllt und mit Anekdoten auf die grossen Momente der Show zurückgeblickt.

Auf einen Blick Box aufklappen Box zuklappen Genre: Unterhaltung

6. Die Tote vom Strassenstrich

Vor 10 Jahren wurde im Kanton Nidwalden die Leiche einer Prostituierten gefunden. Die Frau wurde ermordet, der Täter trotz intensiven Ermittlungen nie gefasst. Jetzt soll der «cold case» doch noch aufgeklärt werden. Die Kapo Nidwalden ruft eine Sonderkommission ins Leben. Und sie wendet sich an die Fernsehsendung «Aktenzeichen XY… Ungelöst».

Auf einen Blick Box aufklappen Box zuklappen Genre: Dokumentation

7. «Einstein» auf Verbrecherjagd

Auch Jahrzehnte nach einer Tat gelingen dank modernder Gen-Analysen immer wieder spektakuläre Aufklärungen. «Einstein» besucht ein forensisches Labor und zeigt, wie sich aus der DNA Merkmale wie Augen- und Haarfarbe oder die Herkunft einer Person herleiten lassen.

Auf einen Blick Box aufklappen Box zuklappen Genre: Wissen

8. Hochbegabt: So leben Menschen mit einem hohen IQ

Wer einen IQ über 130 hat, gilt als hochbegabt. Ein Geschenk? Oder eine Last? Die «Impact»-Reportage zeigt die Lebensrealitäten von Hochbegabten und hinterfragt gängige Klischees.

Auf einen Blick Box aufklappen Box zuklappen Genre: Reportage

9. «Loriots Ödipussi» – Kultkomödie

Mit seinen Cartoons und Sketchen erfreute der 2011 verstorbene Loriot ein grosses Publikum. In «Ödipussi» spielt er den alten Junggesellen Paul Winkelmann, dessen erste Liebe an seiner dominanten Mutter zu scheitern droht.

Auf einen Blick Box aufklappen Box zuklappen Genre: Film-Komödie

10. Besetzung des AKW Kaiseraugst – 50 Jahre danach

Der Film zeigt mit viel Archivmaterial die Geburtsstunde der modernen Schweizer Umweltbewegung. 1975 besetzten Aktivistinnen und Aktivisten während 11 Wochen das Gelände des geplanten Atomkraftwerks Kaiseraugst. Das AKW wird nicht gebaut. Und die Schweizer Energiepolitik nachhaltig verändert.

Auf einen Blick Box aufklappen Box zuklappen Genre: Dokumentation

