Von emotionalen TV-Momenten bis zum mehrfachen Oscar-Preisträger: Diese zehn Highlights laufen im März im SRF-Stream.

1. Ding Dong!

Weit über 100 aussergewöhnliche Häuser haben Viola Tami und Jan Fitze in der Schweiz besucht. Jetzt zieht es sie in die USA. Sogar Gene Simmons, der Bassist von «Kiss», gewährt einen tiefen Einblick in seine Privatsphäre.

«Ding Dong Spezial» auf einen Blick Box aufklappen Box zuklappen Genre: Unterhaltung

Folgen: 38 Folgen, davon 4 Spezialfolgen in Thailand, Mallorca, Deutschland und den USA.

2. Waschsalon-Betreiberin rettet das Multiversum

Elfmal für einen Oscar nominiert, sieben davon wurden eingetütet: «Everything Everywhere All at Once» war das Filmhighlight im Jahr 2022. Evelyn, die Betreiberin eines Waschsalons in den USA, kämpft mit alltäglichen Problemen. Doch sie ist die Einzige, die den Untergang des Multiversums verhindern kann. Verschiedene Genres prallen in diesem absurd ambitionierten filmischen Kraftakt aufeinander.

«Everything Everywhere All at Once» auf einen Blick Box aufklappen Box zuklappen Genre: Action-Komödie

FSK: 16, aus Gründen des Jugendschutzes steht dieser Inhalt nur zwischen 20:00 und 06:00 Uhr zur Verfügung.

3. Feminismus WTF?!

Der Dokumentarfilm beleuchtet die vielfältigen Themen des Feminismus. Fachleute aus verschiedenen Disziplinen diskutieren drängende Fragen wie Geschlechterrollen, unbezahlte Arbeit und den Zusammenhang von Kapitalismus und Feminismus.

«Feminism WTF» auf einen Blick Box aufklappen Box zuklappen Genre: Dokumentarfilm



4. Das Comeback der Detektive

Nach der ersten Staffel «Die Beschatter» sitzt Leo Brand im Gefängnis, seine Nerven liegen blank. Wie ist seine DNA in den Koffer eines Serienkillers gelangt? Wer hat es auf ihn abgesehen? Um ihn zu befreien, müssen Leos Schülerinnen und Schüler seine Unschuld beweisen.

«Die Beschatter» auf einen Blick Box aufklappen Box zuklappen Genre: Krimi

Folgen: 12 Folgen in 2 Staffeln

5. «Die Scham muss die Seite wechseln»

Sagte Gisèle Pelicot im Prozess gegen ihren Ex-Ehemann und ihre Vergewaltiger. Sie wurde von ihrem damals-Ehemann betäubt, missbraucht und anderen Männern zur Vergewaltigung angeboten. Wie spricht man über das Unfassbare? Einen Weg hat Pélicots Tochter, Caroline Darian, gefunden.

«Kulturplatz» auf einen Blick Box aufklappen Box zuklappen Genre: Reportage

6. Schweizer Elektronik in russischen Waffen

Ein Untersuchungslabor in der Ukraine findet Schweizer Mikrochips in russischen Drohnen und Raketen. Wie gelangen Schweizer Bauteile trotz Sanktionen in russische Waffen? Mit Zolldaten deckt SRF Investigativ den Beschaffungsweg über Drittländer auf.

«Impact Investigativ» auf einen Blick Box aufklappen Box zuklappen Genre: Reportage

Folgen: 2, die zweite Folge erscheint am 5. März

7. Zwischen Armut, Einsamkeit und Hoffnung

Drei Tage und drei Nächte trifft Mona Vetsch Menschen, die in Zürich auf der Strasse leben. An der Seite von Gassenarbeitern sucht sie bei eisigen Temperaturen die verstecktesten Winkel der Stadt auf, um diejenigen zu unterstützen, die im Schatten der Gesellschaft stehen.

«Mona mittendrin» auf einen Blick Box aufklappen Box zuklappen Genre: Reportage

8. Eine Schweizerin in der Konfliktzone

Sie kämpft für ein freies, europäisches Georgien. Barbara Gimelli Sulashvili demonstriert mit Tausenden gegen die autoritäre Regierung und den insgeheimen Machthaber. Eine gefährliche Situation im Kaukasus, wo Interessen des Westens und Russlands aufeinanderprallen.

«Reporter» auf einen Blick Box aufklappen Box zuklappen Genre: Reportage

9. Die Geschichte eines Wahrenhauses

Ende Februar 2025 schliesst Jelmoli, das grösste Warenhaus der Schweiz, nach 125 Jahren. Einst mit über 100 Filialen und einem bekannten Versandhandel, prägte Jelmoli die Konsumgesellschaft. «DOK» zeichnet die turbulente Geschichte mit unveröffentlichten Fotos und Filmen aus dem Firmenarchiv nach und erweckt sie mit biografischen Erzählungen zum Leben.

«Jelmoli – Biografie eines Wahrenhauses» auf einen Blick Box aufklappen Box zuklappen Genre: Dokumentarfilm

10. Wenn der Überrascher überrascht ist

18 Jahre «Happy Day» voller Überraschungen. Selbst Moderator Röbi Koller erinnert sich nicht mehr an alle Highlights. In diesem emotionalen Rückblick reagiert er auf unvergessliche Studio-Momente.

«18 Jahre Happy Day» auf einen Blick Box aufklappen Box zuklappen Genre: Unterhaltung

