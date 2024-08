1. «Seitentriebe»: Wenn die Beziehung kriselt

Langeweile, schlechter Sex, Untreue: Drei Paare kämpfen mit den Problemen ihrer langjährigen Beziehung. Elena schmeisst ihren Lover Robert raus. Monika sucht nach einem Klinikaufenthalt den Weg zurück ins Leben. Und Nele und Gianni landen vor dem Paartherapeuten.

«Seitentriebe» auf einen Blick Box aufklappen Box zuklappen Genre: SRF Dramaserie

Folgen: 16 (2 Staffeln)

Verfügbar bis: 28.8.2024

2. «Hartes Pflaster»: Mord in Genf

Eine Polizistin, eine Sozialarbeiterin und eine Jugendrichterin versuchen, jungen Menschen in Schwierigkeiten neue Perspektiven zu geben – selbst dann, wenn diese straffällig werden. Doch ein Mord am Rande von Genf stellt die drei Frauen vor heikle Entscheidungen. Hat ein Teenager eine junge Frau umgebracht?

«Hartes Pflaster» auf einen Blick Box aufklappen Box zuklappen Genre: RTS Krimiserie

Folgen: 6

Verfügbar bis: 29.8.2024

3. «Einfach Retour»: Wo geht es hier nach Hause?

Sein Name: Jan Fitze. Seine Challenge: Von irgendwo in Europa in sieben Tagen zurück in die Schweiz reisen. Das Problem: Jan Fitze hat nur 100 Euro dabei und kein Handy. Eine Heimreise ins Unbekannte.

«Einfach Retour» auf einen Blick Box aufklappen Box zuklappen Genre: Entertainment

Folgen: 3

4. «Kehrseite – abseits des Erfolgs»: Zweifel und Tiefschläge der Sportstars

Jede Medaille hat eine Kehrseite. Diese Sport-Doku-Serie thematisiert Herausforderungen im Spitzensport fernab vom Scheinwerferlicht. Pat Burgener, Timm Klose, Lena Häcki-Gross und Marco Schällibaum sprechen über Zweifel, Tiefschläge, Ohnmachtsgefühle und wie sie gelernt haben, damit umzugehen.

«Kehrseite – abseits des Erfolgs» auf einen Blick Box aufklappen Box zuklappen Genre: Sport-Dokumentation

Folgen: 4

5. «Abenteuer Spanien»: Streifzug durch das Land

Die Serie zeigt Spanien von seinen schönsten Seiten. Im Mittelpunkt stehen Flora und Fauna, beeindruckende Landschaften jenseits der Touristenpfade, vergessene Kulturschätze und die Menschen, die ihre Traditionen lieben und in der Moderne Europas angekommen sind.

«Abenteuer Spanien» auf einen Blick Box aufklappen Box zuklappen Genre: Dokumentarfilm-Reihe

Folgen: 4

Verfügbar bis: 30.9.2024

6. «SRF 3 Festivalsommer»: Stars und ihre Geständnisse

Nemo hat eine Joghurt-Phobie, Büne Huber hat mal eine Apotheke ausgeraubt und To Athena kann weltmeisterlich Tiergeräusche imitieren. Eine Reihe kurzweiliger und amüsanter Interviews mit Stars vom Open Air St. Gallen bis zum Gurtenfestival. Und das beste daran: Mehr Festivals und Einblicke folgen.

«SRF 3 Festivalsommer» auf einen Blick Box aufklappen Box zuklappen Genre: Unterhaltung

Folgen: 17 (mehr folgen)

7. «Impact Inside»: Die Fans hinter Taylor Swift

Früher wurde Timea belächelt, heute ist sie als «Vollblut-Swiftie» längst nicht mehr allein. Taylor Swift hat die Welt und die Schweiz in ihren Bann gezogen. Was macht die Faszination aus? Warum begeistert die Sängerin so viele Menschen rund um den Globus?

«Impact Inside» auf einen Blick Box aufklappen Box zuklappen Genre: Reportage

8. «Alter Ego»: Düstere Morde an der Fasnacht

Eine sechsteilige Krimiserie aus dem Tessin: Während des Karnevals wird in der Nähe von Bellinzona die Leiche eines Mädchens gefunden. Kommissar Leonardo Blum muss einen Mörder jagen, der inmitten von Masken und Konfetti unbemerkt bleibt. Der Fall weckt dunkle Erinnerungen.

«Alter Ego» auf einen Blick Box aufklappen Box zuklappen Genre: RSI Krimiserie

Folgen: 6

Verfügbar: ab 2.8. bis 31.8.2024

9. «Die Unruhestifter»: Von Freundschaften, Idealen und Drogen

Jura, 1973. Die drei Freunde Lulu, Chiara und Joe verbindet eine gemeinsame Vision. Sie streben nach einer freien und gerechteren Welt. Angetrieben von ihren Idealen erschaffen sie einen einzigartigen Zufluchtsort: den Bauernhof der «Unruhestifter».

«Die Unruhestifter» auf einen Blick Box aufklappen Box zuklappen Genre: RTS Dramaserie

Folgen: 5

Verfügbar bis: 30.8.2024

10. «Wilder»: Die volle Ladung Krimi

Drei Tote im Jura, ein Serientäter, der schwarze Schafe bei der Polizei jagt und die Tochter eines arabischen Investors, die spurlos verschwindet – alles Fälle für Polizistin Rosa Wilder und den Bundeskriminalbeamten Manfred Kägi.

«Wilder» auf einen Blick Box aufklappen Box zuklappen Genre: SRF Krimiserie

Folgen: 24 (4 Staffeln)

Verfügbar bis: 4.9.2024

