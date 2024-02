1. «L'ultim Rumantsch» – die neue Bündner Drama-Serie

Ladina lebt in Zürich und will mit ihrer verkorksten Familie in Chur nichts zu tun haben. Aber dann stirbt ihr Grossvater, der Patron des grössten Medienhauses Graubündens. Und ausgerechnet sie soll die letzte rätoromanische Zeitung «Posta» leiten. Ein Machtkampf innerhalb der Familie ist vorprogrammiert.

31:12 Video Erwachen (Folge 1) Aus L’ultim Rumantsch vom 21.01.2024. Bild: SRF/RTR abspielen. Laufzeit 31 Minuten 12 Sekunden.

«L'ultim Rumantsch» auf einen Blick Box aufklappen Box zuklappen Genre: Drama-Serie

Folgen: 6

Sprachen: Rätoromanisch mit deutschen Untertiteln und Schweizerdeutsch

Ansehen auf Play Suisse

2. Spital-Serie mit tiefschwarzem Humor

Der junge Gynäkologe Adam steht in der Hackordnung seines Londoner Spitals noch ganz unten. Vom täglichen Stress ist er aber schon so ausgebrannt, dass auch sein Privatleben darunter leidet. Die britisch-amerikanische Co-Produktion «This is Going to Hurt» ist eine bemerkenswert ungeschönte Serie über das Arbeiten im Spital.

46:43 Video Ein Pint Gin (Staffel 1, Folge 1) Aus This Is Going to Hurt vom 01.12.2023. abspielen. Laufzeit 46 Minuten 43 Sekunden.

«This is Going to Hurt» auf einen Blick Box aufklappen Box zuklappen Genre: Dramedy-Serie

Folgen: 7

Sprache: Übersetzt auf Deutsch oder in der Originalsprache Englisch verfügbar

Ansehen auf Play SRF

3. Comedy-Serie im Abnehm-Camp

Die übergewichtige Gigi bekommt auf den Geburtstag von ihrem Freund einen Aufenthalt in einem Camp zum Abnehmen geschenkt. Das entpuppt sich für Gigi nach dem ersten Schock als Erfahrung, aus der sie gestärkt hervorgeht. Der Sechsteiler «Hübsches Gesicht» zeigt auf humoristische und zugleich tiefgründige Weise, wie schwer sich unsere Gesellschaft mit dem Thema Gewicht oft tut.

13:48 Video Folge 1 Aus Hübsches Gesicht vom 23.10.2023. abspielen. Laufzeit 13 Minuten 48 Sekunden.

«Hübsches Gesicht» auf einen Blick Box aufklappen Box zuklappen Genre: Comedy-Serie

Folgen: 6

Sprache: Deutsch

Ansehen auf Play SRF

4. Die spektakulärsten Hotels der Welt

Giles Coran ist Restaurantkritiker und Kolumnist und stellt sich direkt mit den Worten «Ich habe zu allem eine Meinung» vor. Zusammen mit Spitzenköchin und Autorin Monica Galetti besucht er spektakuläre Hotels auf der ganzen Welt. Zum Beispiel das Icehotel in Schweden, das aus zwei Tonnen Eis erbaut wurde – mit Zimmern, in denen minus 5 Grad herrscht. Und auch in die Schweiz führt sie die Reise: ins Hotel Kulm in St. Moritz und ins Grand Resort Bad Ragaz.

Schliessen 51:14 Video Hotel Kulm, St. Moritz Aus Amazing Hotels vom 01.01.2024. abspielen. Laufzeit 51 Minuten 14 Sekunden. 51:25 Video Icehotel, Schweden Aus Amazing Hotels vom 01.01.2024. abspielen. Laufzeit 51 Minuten 25 Sekunden. 51:08 Video Grand Resort Bad Ragaz, Schweiz Aus Amazing Hotels vom 01.01.2024. abspielen. Laufzeit 51 Minuten 8 Sekunden. 50:40 Video Marina Bay Sands, Singapur Aus Amazing Hotels vom 01.01.2024. abspielen. Laufzeit 50 Minuten 40 Sekunden. 51:35 Video Mashpi Lodge, inmitten des ecuadorianischen Regenwalds Aus Amazing Hotels vom 01.01.2024. abspielen. Laufzeit 51 Minuten 35 Sekunden. 50:48 Video The Brando, Französisch-Polynesien Aus Amazing Hotels vom 01.01.2024. abspielen. Laufzeit 50 Minuten 48 Sekunden. 51:32 Video Anatara Al Jabal Akhdar, Oman Aus Amazing Hotels vom 01.01.2024. abspielen. Laufzeit 51 Minuten 32 Sekunden. 51:38 Video Royal Mansour, Marokko Aus Amazing Hotels vom 01.01.2024. abspielen. Laufzeit 51 Minuten 38 Sekunden. 51:37 Video The Silo, Südafrika Aus Amazing Hotels vom 01.01.2024. abspielen. Laufzeit 51 Minuten 37 Sekunden. 49:45 Video Manor, Kenia Aus Amazing Hotels vom 01.01.2024. abspielen. Laufzeit 49 Minuten 45 Sekunden. 50:15 Video Hacienda Hotel Vira Vira, Chile Aus Amazing Hotels vom 01.01.2024. abspielen. Laufzeit 50 Minuten 15 Sekunden. 51:31 Video Fogo Island Inn, Neufundland Aus Amazing Hotels vom 01.01.2024. abspielen. Laufzeit 51 Minuten 31 Sekunden. 50:27 Video Ashford Castle, Irland Aus Amazing Hotels vom 01.01.2024. abspielen. Laufzeit 50 Minuten 27 Sekunden.

«Amazing Hotels» auf einen Blick Box aufklappen Box zuklappen Genre: Doku-Reihe

Folgen: 13

Ansehen auf Play SRF

5. Auswanderer-Serie mit Schweizern in Island und Florida

In der 15. Staffel von «Auf und davon» erwarten uns neue Abenteuer von Schweizer Auswanderern: Familie Tscharner will in Florida ins Immobiliengeschäft einsteigen. Otmar Gemperli und sein Partner Gabor Balogh übernehmen auf Mallorca ein Restaurant. Und in Island wollen Isabelle und Steff Felix Tiny-Häuser bauen. Das ist wie immer alles andere als einfach, aber spannend anzuschauen.

00:05 Video «Auf und davon» – die neue Staffel (Staffel 15, Folge 1) Aus Auf und davon vom 05.01.2024. abspielen. Laufzeit 5 Sekunden.

«Auf und davon – Stafel 15» auf einen Blick Box aufklappen Box zuklappen Genre: Reportage

Folgen: 4

Ansehen auf Play SRF

6. Wie starb Marilyn Monroe? – Für Krimi- und Geschichtsfans

«Cold Case Geschichte» untersucht grosse Kriminalfälle der Geschichte und erzählt sie als historische Krimis neu. Die ungelösten Fälle werden viele Jahre später mithilfe moderner Kriminaltechnik neu aufgerollt. Zum Beispiel der Tod von Hollywood-Ikone Marilyn Monroe oder von Maler Vincent Van Gogh.

Schliessen 51:47 Video Cold Case Geschichte – Tod einer Ikone Aus Dokumentationen aus aller Welt vom 01.01.2024. abspielen. Laufzeit 51 Minuten 47 Sekunden. 52:14 Video Cold Case Geschichte – Van Gogh Aus Dokumentationen aus aller Welt vom 01.01.2024. abspielen. Laufzeit 52 Minuten 14 Sekunden. 51:52 Video Cold Case Geschichte – Tod einer Edelhure Aus Dokumentationen aus aller Welt vom 01.01.2024. abspielen. Laufzeit 51 Minuten 52 Sekunden. 51:47 Video Cold Case Geschichte – Verschwörung im Harem Aus Dokumentationen aus aller Welt vom 01.01.2024. abspielen. Laufzeit 51 Minuten 47 Sekunden. 51:33 Video Cold Case Geschichte – Mord im Tower Aus Dokumentationen aus aller Welt vom 01.01.2024. abspielen. Laufzeit 51 Minuten 33 Sekunden. 52:07 Video Cold Case Geschichte – Mord im Dom Aus Dokumentationen aus aller Welt vom 01.01.2024. abspielen. Laufzeit 52 Minuten 7 Sekunden.

«Cold Cases Geschichte» auf einen Blick Box aufklappen Box zuklappen Genre: Doku-Reihe

Folgen: 6

Ansehen auf Play SRF

7. Comedy-Serie für Egozentriker: «You're the Worst»

Jimmy glaubt, dass alle Beziehungen dem Untergang geweiht sind, während die Gretchen weiss, dass Beziehungen nichts für sie sind. Als die beiden auf einer Hochzeit aufeinandertreffen, wird schnell klar, dass sie sich ineinander verlieben werden. Auf Play SRF gibt's nun die fünfte Staffel der sympathisch-originellen Sitcom.

23:09 Video Die beste Lovestory der Welt (Staffel 5, Folge 1) Aus You’re the Worst vom 01.12.2023. abspielen. Laufzeit 23 Minuten 9 Sekunden.

«You're the Worst» auf einen Blick Box aufklappen Box zuklappen Genre: Sitcom

Folgen: 13 in der neuen, fünften Staffel. Alle vorgängigen Staffeln ebenfalls auf Play SRF verfügbar.

Ansehen auf Play SRF

8. Mona feiert Geburtstag

Also eigentlich nicht Mona Vetsch selbst, sondern die Sendung «Mona mittendrin». Im Februar erscheint die fünfzigste Folge des Reportageformats. Zusammen mit der besten Köchin der Schweiz, Tanja Grandits, backt Mona einen Jubiläumskuchen und blickt hinter die Kulissen von «Mona mittendrin». Und es gibt ein Wiedersehen mit Personen, die sie während der letzten 49 Folgen besucht hat.

«Mona mittendrin – Folge 50» auf einen Blick Box aufklappen Box zuklappen Genre: Reportage

Jubiläumsfolge am 1. Februar

Ansehen auf Play SRF

Legende: Grund zum Feiern Die 50. Folge von «Mona mittendrin» feiert Mona Vetsch unter anderem mit Starköchin Tanja Grandits. SRF

Mehr Gesprächsstoff und Tipps

