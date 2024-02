So macht sich «das bisschen Haushalt» fast von allein

«Das bisschen Haushalt macht sich von allein, sagt mein Mann», heisst es im bekannten Schlagersong von 1977. Er stammt von Johanna Koczian, die vergangene Woche 90-jährig gerstorben ist. In Anlehnung an ihren grössten und einzigen Hit gibt es hier sechs Tipps, mit denen der Haushalt tatsächlich leichter von der Hand geht – egal, ob Mann oder Frau haushaltet.

Geschirrspüler einräumen: Messerspitze nach oben oder unten?

Ist die Messerspitze oben, wird man dich loben. Warum? Weil die Messer so sauberer werden. Am praktischsten ist aber sowieso eine Schublade anstelle eines Korbs. So verletzt man sich nicht und das Besteck wird sauber.

Weitere Geschirrspüler-Tipps sind übrigens: beschichtete Pfannen von Hand abwaschen, Maschinensieb regelmässig reinigen und nicht zu viel Pulver verwenden.

Wäsche waschen: Einen Gutsch Essig für wohlriechende Wäsche

Dieses «Aahh»-Erlebnis, wenn man die Nase in frisch gewaschene Wäsche steckt: unbezahlbar. Wenn die Wäsche aber bereits nach kurzer Zeit modrig riecht, kann Essig helfen. Einen kleinen Gutsch ins Weichspülerfach, so lautet der Tipp von «Trick 77».

Und welches Waschmittel soll ich verwenden? «Kassensturz» hat 12 Pulver-Buntwaschmittel getestet. Das Ergebnis: Ein Drittel fällt durch, am meisten überzeugt das Ariel-Farbschutzwaschmittel.

Fenster putzen: So behält man den Durchblick

Um richtig saubere Fenster zu haben, braucht es keine aussergewöhnlichen Mittelchen. Wasser pur reicht – sofern man die richtigen Hilfsmittel hat: ein grobes Mikrofasertuch zum Befeuchten und ein feines zum Nachtrocknen.

Ordnung halten: Tipps vom Profi

Jeder Gegenstand hat einen Platz – für Dinge, die nirgends hingehören, einen Parkplatz schaffen

Möglichst wenig Stauraum haben, damit sich die Dinge gar nicht erst ansammeln können

Sofort-Prinzip anwenden, also zum Beispiel Einkäufe direkt einräumen, anstatt sie stehenzulassen

Minimalistisch denken und sich fragen, wie viel man tatsächlich braucht

Regelmässig ausmustern – was weder geliebt noch gebraucht wird, muss weg

Einfach und schnell kochen: Rezepte, die jedem gelingen

Food-Redaktorin Maja Brunner zeigt jedem «Kochmuffel», wie das Kochen Spass machen kann. Zum Beispiel mit einem Safranrisotto, frischer Tomatensauce oder Rüebli aus dem Ofen.

Frühlingsputz: So wird die Küche blitzblank

Am besten reinigt man die Küche immer von oben nach unten. Zuerst die Küchenkombination und dann den Boden und immer zuerst diejenigen Bereiche, die wenig verschmutzt sind, und erst dann die stark verschmutzen. So bleiben Wasser und Putzlappen länger sauber.

Aber klar: Nur gerade einmal pro Jahr Küche putzen genügt nicht. Die Expertin rät: Wo viel gekocht wird, muss öfter geputzt werden. «Wer zweimal am Tag kocht, reinigt die Arbeitsfläche der Küchenkombination auch zweimal pro Tag mit Wasser und einem milden Allzweckreiniger.»