Mit ihren Beinchen schleicht sie sich durchs Leben, als hätte sie ein geheimes Drehbuch für Extreme. Während andere Krabbler bei der kleinsten Herausforderung kapitulieren, zieht sie nur lässig die Schultern hoch – falls sie welche hätte. Sechs Fakten zu Zecken und warum sie vermutlich die Apokalypse überleben.

1. Sie ist keine richtige Insekten-Kollegin – sie ist ein Spinnentier.

Die Zecke macht nicht mit bei dem „Insekten-mit-sechs-Beinen-und-süssem-Summton“-Club. Sie hat acht Beine, keine Flügel – und null Interesse an Picknickresten.



2. Sie braucht kaum Luft. Seriously.

Drei Wochen unter Wasser? Kein Problem. Während wir beim Gedanken an Luftanhalten schon Schnappatmung bekommen, chillt die Zecke locker drei Wochen unter Wasser wie im Spa.

3. Waschmaschine? Ein Wellness-Trip.

Bis 60 Grad problemlos, Schleudergang, Waschmittel? Die Zecke kommt frisch und munter wieder raus – mit dem Handtuch um die Hüften und bereit für Runde zwei.

4. Absturz aus dem 10. Stock? Juckt sie nicht.

Während wir beim Bungee-Jumping die Nerven verlieren, macht die Zecke Base-Jumping – ohne Seil, ohne Drama.



5. Sie hat Fasten auf Level „Zen-Meister“ perfektioniert.

Neun Jahre nichts essen? Kein Problem. Ein männliches Exemplar der Taubenzecke hat’s vorgemacht – quasi die Marie Kondo unter den Blutsaugern: alles loslassen, sogar die Mahlzeiten.



6. Die widerstandsfähigste Krabblerin der Schweiz (mit blossem Auge sichtbar).

Wenn es eine olympische Disziplin «Überleben unter absurden Bedingungen» gäbe – die Zecke hätte Gold, Silber und Bronze.

Wie man die Mini-Vampirin trotzdem zur Strecke bringt, zeigt dieses Video.



Gegen eine Zecke anzukommen, ist also fast so schwer wie gegen die Steuererklärung zu gewinnen. Also Augen auf, Abstand halten und Überraschungen vermeiden!